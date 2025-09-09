Moja ya meli kuu za Global Sumud Flotilla (GSF), inayojulikana kama "Family Boat", iligongwa na kile kinachoshukiwa kuwa ni droni karibu na pwani ya Tunisia, waandaaji wake walisema, huku mamlaka za Tunisia zikikanusha ripoti kwamba kulikuwa na shambulio la droni.

Meli hiyo, iliyokuwa ikipeperusha bendera ya Ureno, ilikuwa imebeba wanachama wa Kamati ya Uongozi ya GSF, wakiwemo wanaharakati wengine, kulingana na taarifa iliyotolewa na flotilla hiyo kwenye jukwaa la kampuni ya mitandao ya kijamii ya Marekani, Instagram.

"Abiria wote na wafanyakazi wako salama," taarifa hiyo ilisema Jumatatu jioni, ikiongeza: "Uchunguzi unaendelea kwa sasa, na taarifa zaidi zitakapotolewa, zitatangazwa mara moja."

"Vitendo vya uchokozi vinavyolenga kutisha na kuvuruga dhamira yetu havitatuzuia. Dhamira yetu ya amani ya kuvunja mzingiro wa Gaza na kusimama kwa mshikamano na watu wake inaendelea kwa azma na uthabiti," taarifa hiyo iliongeza.

Maafisa walikanusha kutokea shambulio

"Droni ilikuja moja kwa moja juu yake, ikatoa bomu, na likalipuka, na meli ikawaka moto," Acar, mwanachama wa kamati ya uongozi, alisema pia katika ujumbe wa video kwenye Instagram.

Katika taarifa iliyotangazwa na shirika la habari la serikali ya Tunisia, TAP, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Tunisia ilikanusha ripoti kwamba meli hiyo yenye bendera ya Ureno iligongwa na droni wakati ilikuwa imesimama nje ya bandari ya Sidi Bou Said.

Wizara hiyo ilisema vikosi vya usalama vilikagua eneo hilo na kubaini kuwa moto ulisababishwa na koti la kuokoa maisha lililowaka moto. Moto huo ulidhibitiwa haraka na haukusababisha majeraha au uharibifu wa mali isipokuwa kuchomeka kwa makoti kadhaa, iliongeza.