ULIMWENGU
3 dk kusoma
Boti ya Global Sumud ya msaada wa Gaza ilipigwa na droni katika pwani ya Tunisia
Waandalizi walisema abiria wote wako salama na uchunguzi unaendelea, huku mamlaka ya Tunisia ilikanusha kuwa kulikuwa na shambulio la ndege isiyo na rubani.
Boti ya Global Sumud ya msaada wa Gaza ilipigwa na droni katika pwani ya Tunisia
Mpango huu unalenga kupinga vizuizi vya Israeli na kutoa misaada ya kibinadamu Gaza. / AA
9 Septemba 2025

Moja ya meli kuu za Global Sumud Flotilla (GSF), inayojulikana kama "Family Boat", iligongwa na kile kinachoshukiwa kuwa ni droni karibu na pwani ya Tunisia, waandaaji wake walisema, huku mamlaka za Tunisia zikikanusha ripoti kwamba kulikuwa na shambulio la droni.

Meli hiyo, iliyokuwa ikipeperusha bendera ya Ureno, ilikuwa imebeba wanachama wa Kamati ya Uongozi ya GSF, wakiwemo wanaharakati wengine, kulingana na taarifa iliyotolewa na flotilla hiyo kwenye jukwaa la kampuni ya mitandao ya kijamii ya Marekani, Instagram.

"Abiria wote na wafanyakazi wako salama," taarifa hiyo ilisema Jumatatu jioni, ikiongeza: "Uchunguzi unaendelea kwa sasa, na taarifa zaidi zitakapotolewa, zitatangazwa mara moja."

"Vitendo vya uchokozi vinavyolenga kutisha na kuvuruga dhamira yetu havitatuzuia. Dhamira yetu ya amani ya kuvunja mzingiro wa Gaza na kusimama kwa mshikamano na watu wake inaendelea kwa azma na uthabiti," taarifa hiyo iliongeza.

Maafisa walikanusha kutokea shambulio

"Droni ilikuja moja kwa moja juu yake, ikatoa bomu, na likalipuka, na meli ikawaka moto," Acar, mwanachama wa kamati ya uongozi, alisema pia katika ujumbe wa video kwenye Instagram.

Katika taarifa iliyotangazwa na shirika la habari la serikali ya Tunisia, TAP, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Tunisia ilikanusha ripoti kwamba meli hiyo yenye bendera ya Ureno iligongwa na droni wakati ilikuwa imesimama nje ya bandari ya Sidi Bou Said.

Wizara hiyo ilisema vikosi vya usalama vilikagua eneo hilo na kubaini kuwa moto ulisababishwa na koti la kuokoa maisha lililowaka moto. Moto huo ulidhibitiwa haraka na haukusababisha majeraha au uharibifu wa mali isipokuwa kuchomeka kwa makoti kadhaa, iliongeza.

Zilizopendekezwa

Global Sumud Flotilla, jina lililotokana na neno la Kiarabu linalomaanisha "ustahimilivu," lina meli takriban 20 zinazobeba watu kutoka nchi mbalimbali, wakiwemo madaktari, waandishi wa habari na wanaharakati. Takriban wanaharakati 150 – wakiwemo Watunisia, raia wa Uturuki na wengine kutoka Ulaya, Afrika na Asia – wanashiriki katika mpango huu.

Flotilla hiyo ilianza safari kutoka Barcelona mwishoni mwa Agosti, pamoja na kundi jingine kutoka Genoa, Italia na inatarajiwa kuondoka Tunisia kuelekea Gaza Jumatano.

Mpango huu unalenga kupinga mzingiro wa Israel na kupeleka msaada wa kibinadamu Gaza.

Mauaji ya Kimbari na Njaa

Taarifa ya UN-backed Integrated Food Security Phase Classification (IPC) iliyotolewa Agosti 22 iliripoti kuwa njaa imeenea kaskazini mwa Gaza na ikaonya kuwa inaweza kusambaa zaidi huku mzingiro wa Israel ukiendelea.

Mauaji ya kimbari ya Israel huko Gaza yameingia siku ya 700 Ijumaa, huku Israel ikiwa imeua zaidi ya Wapalestina 64,500, wengi wao wakiwa wanawake na watoto.

Wakati wa mauaji hayo ya kimbari, Israel iliharibu sehemu kubwa ya eneo hilo na kimsingi kuwafukuza wakazi wake wote.

Mwezi Novemba mwaka jana, Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ilitoa hati za kukamatwa kwa Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na Waziri wake wa zamani wa Ulinzi Yoav Gallant kwa uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu huko Gaza.

CHANZO:TRT World and Agencies
Soma zaidi
Ethiopia yawania kuandaa mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusu tabianchi 2027
Mwanamfalme wa Qatar ataka kuwekeza dola bilioni 21 DRC,serikali ya nchi hiyo imesema
DR Congo yashtumu waasi wa M23 kwa kukiuka haki za binadamu, kulazimisha watu kujiunga nao
Luhaga Mpina: Sirudi CCM ng’o
Uturuki kuzidi uwezo wa meli ya kivita ya Ufaransa 'Charles de Gaulle' - ripoti
Uturuki yatuma msaada wa kibinadamu Afghanistan kufuatia tetemeko la ardhi
Ripoti: Ofisi ya Rais Ruto yatumia zaidi ya dola elfu 15 kwa huduma za uchapishaji kwa siku
Wito wa msaada watolewa baada ya maporomoko ya ardhi kuangamiza kijiji cha Sudan, na kuua watu 1,000
Fidan wa Uturuki inajadili kutambuliwa kwa Palestina, msaada wa Gaza na wenzake wa Oman na Saudi
Shirika la ndege la Uturuki larejelea safari zake kuelekea Misrata nchini Libya baada ya miaka 10
Misheni za kulinda amani za Sudan Kusini, DRC ziko hatarini kutokana na kupunguzwa kwa ufadhili: UN
Umoja wa Mataifa waonya kuhusu hali mbaya Gaza huku kukiwa na vikwazo vya Israel kwa misaada
Mapigano kaskazini mashariki mwa Sudan Kusini yasababisha vifo vya watu wasiopungua 20
Waziri wa Mambo ya Nje Misri aomba mabadiliko Baraza la Usalama, akemea 'undumakuwili' wa Magharibi
Jumuiya ya Nchi za Kiarabu yaifutia Somalia deni la miaka 38
Kionjo cha TRT Global. Tupe mrejesho wako.
Contact us