Moja ya meli kuu za Global Sumud Flotilla (GSF), inayojulikana kama "Family Boat", iligongwa na kile kinachoshukiwa kuwa ni droni karibu na pwani ya Tunisia, waandaaji wake walisema, huku mamlaka za Tunisia zikikanusha ripoti kwamba kulikuwa na shambulio la droni.
Meli hiyo, iliyokuwa ikipeperusha bendera ya Ureno, ilikuwa imebeba wanachama wa Kamati ya Uongozi ya GSF, wakiwemo wanaharakati wengine, kulingana na taarifa iliyotolewa na flotilla hiyo kwenye jukwaa la kampuni ya mitandao ya kijamii ya Marekani, Instagram.
"Abiria wote na wafanyakazi wako salama," taarifa hiyo ilisema Jumatatu jioni, ikiongeza: "Uchunguzi unaendelea kwa sasa, na taarifa zaidi zitakapotolewa, zitatangazwa mara moja."
"Vitendo vya uchokozi vinavyolenga kutisha na kuvuruga dhamira yetu havitatuzuia. Dhamira yetu ya amani ya kuvunja mzingiro wa Gaza na kusimama kwa mshikamano na watu wake inaendelea kwa azma na uthabiti," taarifa hiyo iliongeza.
Maafisa walikanusha kutokea shambulio
"Droni ilikuja moja kwa moja juu yake, ikatoa bomu, na likalipuka, na meli ikawaka moto," Acar, mwanachama wa kamati ya uongozi, alisema pia katika ujumbe wa video kwenye Instagram.
Katika taarifa iliyotangazwa na shirika la habari la serikali ya Tunisia, TAP, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Tunisia ilikanusha ripoti kwamba meli hiyo yenye bendera ya Ureno iligongwa na droni wakati ilikuwa imesimama nje ya bandari ya Sidi Bou Said.
Wizara hiyo ilisema vikosi vya usalama vilikagua eneo hilo na kubaini kuwa moto ulisababishwa na koti la kuokoa maisha lililowaka moto. Moto huo ulidhibitiwa haraka na haukusababisha majeraha au uharibifu wa mali isipokuwa kuchomeka kwa makoti kadhaa, iliongeza.
Global Sumud Flotilla, jina lililotokana na neno la Kiarabu linalomaanisha "ustahimilivu," lina meli takriban 20 zinazobeba watu kutoka nchi mbalimbali, wakiwemo madaktari, waandishi wa habari na wanaharakati. Takriban wanaharakati 150 – wakiwemo Watunisia, raia wa Uturuki na wengine kutoka Ulaya, Afrika na Asia – wanashiriki katika mpango huu.
Flotilla hiyo ilianza safari kutoka Barcelona mwishoni mwa Agosti, pamoja na kundi jingine kutoka Genoa, Italia na inatarajiwa kuondoka Tunisia kuelekea Gaza Jumatano.
Mpango huu unalenga kupinga mzingiro wa Israel na kupeleka msaada wa kibinadamu Gaza.
Mauaji ya Kimbari na Njaa
Taarifa ya UN-backed Integrated Food Security Phase Classification (IPC) iliyotolewa Agosti 22 iliripoti kuwa njaa imeenea kaskazini mwa Gaza na ikaonya kuwa inaweza kusambaa zaidi huku mzingiro wa Israel ukiendelea.
Mauaji ya kimbari ya Israel huko Gaza yameingia siku ya 700 Ijumaa, huku Israel ikiwa imeua zaidi ya Wapalestina 64,500, wengi wao wakiwa wanawake na watoto.
Wakati wa mauaji hayo ya kimbari, Israel iliharibu sehemu kubwa ya eneo hilo na kimsingi kuwafukuza wakazi wake wote.
Mwezi Novemba mwaka jana, Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ilitoa hati za kukamatwa kwa Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na Waziri wake wa zamani wa Ulinzi Yoav Gallant kwa uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu huko Gaza.