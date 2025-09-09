Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan na Emir wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani walifanya mazungumzo kwa njia ya simu kujadili shambulio la Israel dhidi ya ujumbe wa wapatanishi wa Hamas mjini Doha, ofisi ya Erdogan imesema.

Pia walibadilishana maoni kuhusu hatua za pamoja zinazoweza kuchukuliwa kama jibu.

Katika mazungumzo hayo ya simu, Erdogan alitoa salamu za rambirambi kwa mashahidi na kusisitiza kuwa Ankara itasimama na kuunga mkono taifa na wananchi wa Qatar kwa kila namna.

Rais wa Uturuki pia alilaani shambulio la Israel kupitia taarifa aliyochapisha kwenye mtandao wa la kijamii wa Uturuki, NSosyal, siku ya Jumanne, akilitaja kama “uvunjifu wa wazi wa sheria za kimataifa” dhidi ya “taifa ndugu.”

“Shambulio la Israel dhidi ya ujumbe wa wapatanishi wa Hamas nchini Qatar limethibitisha wazi upofu wa hasira wa serikali ya (Benjamin) Netanyahu na dhamira yake ya kuzidisha mzozo na hali ya kutojiamini,” Erdogan alisema, akiongeza kuwa wale waliogeuza ugaidi kuwa sera ya kiserikali hawatafanikiwa.