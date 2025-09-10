Waandamanaji wanaounga mkono Palestina walivuruga chakula cha jioni kilichohudhuriwa na Rais wa Marekani Donald Trump na wajumbe waandamizi wa Baraza la Mawaziri katika mgahawa mmoja karibu na Ikulu ya White House, Washington, DC.
Hafla hiyo, ambayo iliwajumuisha Makamu wa Rais JD Vance, Mkuu wa Pentagon Pete Hegseth, na Waziri wa Mambo ya Nje Marco Rubio, ilitangazwa kama onyesho la juhudi za utawala kupambana na uhalifu na kuonyesha maboresho ya usalama katika mji mkuu.
Hata hivyo, wanaharakati kutoka kundi la kupinga vita la CODEPINK walivuruga mkutano huo kwa nyimbo za “Palestina Huru” na “DC Huru,” wakimtuhumu Trump kwa “kuwatisha jamii za DC” na “kuwatisha watu wa Gaza.”
Waandamanaji walikusanyika nje ya mgahawa huku wengine wakivuruga kwa muda shughuli za ndani ya ukumbi huo.
Kupunguza uhalifu jijini
Chakula hicho cha jioni kilikuwa moja ya matukio machache ya hadharani kwa Trump mjini Washington tangu kuanza kwa muhula wake wa pili, kwani mara nyingi amekuwa akiepuka migahawa ya eneo hilo.
Kabla ya kuingia ukumbini, Trump alisifu utawala wake kwa kutumia vikosi vya kitaifa vya utekelezaji wa sheria na walinzi wa kitaifa kupunguza uhalifu jijini.
“Tutakuwa tukitangaza jiji lingine ambalo tutalishughulikia hivi karibuni. Tunashirikiana na gavana wa jimbo fulani ambaye angependa tuwepo huko,” Trump aliwaambia waandishi wa habari.
Alidokeza kuwa kutakuwa na matangazo zaidi kuhusu juhudi za shirikisho za kupambana na uhalifu na kupeleka vikosi katika miji inayoongozwa na vyama vya upinzani, “labda kesho.”
Mvutano kuhusu sera
Utawala huo umeelezea matumizi yake ya vikosi vya usalama wa shirikisho katika mji mkuu kama hatua muhimu ya kurejesha utulivu, ingawa maafisa wa eneo hilo wamepinga, wakisema viwango vya uhalifu tayari vilikuwa vinapungua.
Maandamano hayo yalionyesha mvutano kuhusu sera za Marekani katika Mashariki ya Kati, huku wanaharakati wakihusisha ajenda ya usalama wa ndani ya Trump na msaada wa Washington kwa Israel katika mauaji ya halaiki Gaza.
Vita hivyo vimesababisha vifo vya zaidi ya Wapalestina 64,600 tangu Oktoba 2023, kuharibu eneo hilo na kusababisha njaa kwa wakazi wake.
Wanaharakati wa CODEPINK walisema kundi hilo lililenga kuonyesha kile walichokiita “uhusiano usiotenganishwa kati ya polisi wa kijeshi nyumbani na ukaliaji wa kijeshi nje ya nchi,” huku wakipaza sauti nje ya mgahawa.