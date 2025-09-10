Waandamanaji wanaounga mkono Palestina walivuruga chakula cha jioni kilichohudhuriwa na Rais wa Marekani Donald Trump na wajumbe waandamizi wa Baraza la Mawaziri katika mgahawa mmoja karibu na Ikulu ya White House, Washington, DC.

Hafla hiyo, ambayo iliwajumuisha Makamu wa Rais JD Vance, Mkuu wa Pentagon Pete Hegseth, na Waziri wa Mambo ya Nje Marco Rubio, ilitangazwa kama onyesho la juhudi za utawala kupambana na uhalifu na kuonyesha maboresho ya usalama katika mji mkuu.

Hata hivyo, wanaharakati kutoka kundi la kupinga vita la CODEPINK walivuruga mkutano huo kwa nyimbo za “Palestina Huru” na “DC Huru,” wakimtuhumu Trump kwa “kuwatisha jamii za DC” na “kuwatisha watu wa Gaza.”

Waandamanaji walikusanyika nje ya mgahawa huku wengine wakivuruga kwa muda shughuli za ndani ya ukumbi huo.

Kupunguza uhalifu jijini

Chakula hicho cha jioni kilikuwa moja ya matukio machache ya hadharani kwa Trump mjini Washington tangu kuanza kwa muhula wake wa pili, kwani mara nyingi amekuwa akiepuka migahawa ya eneo hilo.

Kabla ya kuingia ukumbini, Trump alisifu utawala wake kwa kutumia vikosi vya kitaifa vya utekelezaji wa sheria na walinzi wa kitaifa kupunguza uhalifu jijini.