Takriban watu 200 walikamatwa hadi sasa katika maandamano yanayoendelea nchi nzima huko Paris siku ya Jumatano, Waziri wa Mambo ya Ndani wa Ufaransa Bruno Retailleau alisema.
Waandamanaji walipambana na polisi mapema Jumatano huko Paris, ambapo mapipa ya taka yalichomwa moto, huku serikali ikipeleka polisi 80,000 katika siku ya maandamano ya kitaifa chini ya kauli mbiu "Zuia Kila kitu."
Siku mbili baada ya François Bayrou kuondolewa madarakani kama waziri mkuu baada ya kukosa kura ya imani ya bunge na nafasi yake kuchukuliwa na Sébastien Lecornu Jumanne, maelfu ya waandamanaji waliitikia wito wa mtandaoni wa kuvuruga nchi.
Vuguvugu la "Bloquons Tout" (Zuia Kila Kitu) lilikuwa limeshika kasi kwenye mitandao ya kijamii na katika majira ya kiangazi. Wito wa vuguvugu hilo la kuweka vizuizi, maandamano, na vitendo vingine vya ukaidi unakuja wakati Macron - mmoja wa walengwa wakuu wa vuguvugu - akimweka waziri mkuu wa nne katika miezi 12.
Vuguvugu hilo, ambalo limekua kwa kasi bila ya kuwa na uongozi unaotambulika wazi, lina idadi kubwa ya matakwa - mengi yakilenga mipango ya bajeti ya kukaza mikanda ambayo Bayrou aliisimamia kabla ya kifo chake - pamoja na malalamiko mapana juu ya ukosefu wa usawa. Wito mtandaoni wa migomo, kususia, vizuizi na aina zingine za maandamano siku ya Jumatano zimeambatana na wito wa kuepusha vurugu.
Kuzuk kwa ghafla kwa vuguvugu la "Zuia Kila Kitu" unakumbusha vuguvugu la "Yellow Vest" ambalo lilitikisa muhula wa kwanza wa Macron kama rais. Ilianza na wafanyikazi kupiga kambi barabarani na kupinga kupanda kwa ushuru wa mafuta. Ilienea haraka miongoni mwa watu wa kutoka matabaka tofauti tofauti na kuzua hasira kwa dhuluma za kiuchumi na uongozi wa Macron.