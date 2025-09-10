Takriban watu 200 walikamatwa hadi sasa katika maandamano yanayoendelea nchi nzima huko Paris siku ya Jumatano, Waziri wa Mambo ya Ndani wa Ufaransa Bruno Retailleau alisema.

Waandamanaji walipambana na polisi mapema Jumatano huko Paris, ambapo mapipa ya taka yalichomwa moto, huku serikali ikipeleka polisi 80,000 katika siku ya maandamano ya kitaifa chini ya kauli mbiu "Zuia Kila kitu."

Siku mbili baada ya François Bayrou kuondolewa madarakani kama waziri mkuu baada ya kukosa kura ya imani ya bunge na nafasi yake kuchukuliwa na Sébastien Lecornu Jumanne, maelfu ya waandamanaji waliitikia wito wa mtandaoni wa kuvuruga nchi.