9 Septemba 2025
Uongozi wa kundi la Hamas umefanikiwa kupona baada ya shambulio la anga lililofanywa na Israel katika mji mkuu wa Qatar, Doha, kwa mujibu wa taarifa ya kiongozi mmoja wa juu wa kundi hilo.
Suhail al-Hindi, ambaye ni mjumbe wa ofisi ya kisiasa ya Hamas, aliiambia televisheni ya Al Jazeera kuwa uongozi huo umenusurika jaribio la "uuaji wa kinyama na wa kihaini" lililofanyika mjini Doha.
Alithibitisha pia kuwa Hammam al-Hayya, ambaye ni mwana wa kiongozi wa Hamas Khalil al-Hayya, pamoja na mkurugenzi wa ofisi yake, Jihad Lubad, waliuawa katika shambulio hilo.
CHANZO:TRT World