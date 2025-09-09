Uongozi wa kundi la Hamas umefanikiwa kupona baada ya shambulio la anga lililofanywa na Israel katika mji mkuu wa Qatar, Doha, kwa mujibu wa taarifa ya kiongozi mmoja wa juu wa kundi hilo.

Suhail al-Hindi, ambaye ni mjumbe wa ofisi ya kisiasa ya Hamas, aliiambia televisheni ya Al Jazeera kuwa uongozi huo umenusurika jaribio la "uuaji wa kinyama na wa kihaini" lililofanyika mjini Doha.