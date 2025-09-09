ULIMWENGU
1 dk kusoma
Viongozi wakuu wa Hamas wanusurika na shambulio la anga la Israel nchini Qatar
Kundi la Hamas limesema Marekani inawajibika kwa pamoja na Israel kuhusu mashambulizi ya Doha, na imesisitiza kuwa mashambulizi hayo hayataathiri matakwa yao ya kusitishwa kwa mapigano Gaza
Viongozi wakuu wa Hamas wanusurika na shambulio la anga la Israel nchini Qatar
Ofisi ya Netanyahu inasema Israel ilianzisha, ilitekeleza, na inachukua jukumu kamili kwa shambulio lake la kuua uongozi wa Hamas nchini Qatar / TRT World
9 Septemba 2025

Uongozi wa kundi la Hamas umefanikiwa kupona baada ya shambulio la anga lililofanywa na Israel katika mji mkuu wa Qatar, Doha, kwa mujibu wa taarifa ya kiongozi mmoja wa juu wa kundi hilo.

Suhail al-Hindi, ambaye ni mjumbe wa ofisi ya kisiasa ya Hamas, aliiambia televisheni ya Al Jazeera kuwa uongozi huo umenusurika jaribio la "uuaji wa kinyama na wa kihaini" lililofanyika mjini Doha.

Alithibitisha pia kuwa Hammam al-Hayya, ambaye ni mwana wa kiongozi wa Hamas Khalil al-Hayya, pamoja na mkurugenzi wa ofisi yake, Jihad Lubad, waliuawa katika shambulio hilo.

CHANZO:TRT World
