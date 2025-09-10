Serikali ya Rwanda imewasilisha rasimu ya sheria mpya inayosimamia usalama wa barabarani mbele ya Bunge ili kurekebisha sheria ya sasa ya barabarani nchini, ambayo haijabadilishwa kwa takriban miongo minne.
Sheria iliyopo ya barabarani, iliyotungwa mwaka 1987, sasa inaonekana kupitwa na wakati na kutoendana na hali halisi ya matumizi ya kisasa ya barabara, hayo ni kwa mujibu wa maelezo yanayoambatana na mswada huo mpya.
Kikao cha Baraza la chini la Bunge kilipitisha umuhimu wa mswada huo, ambao utachambuliwa na Kamati ya Bunge inayowajibika kabla ya kupigiwa kura.
"Mapitio ya sheria iliyopo muhimu ili kuhakikisha usalama barabarani, kukabiliana na teknolojia zinazobadilika na tabia za udereva, na kudumisha ufanisi wa sheria za trafiki, na hatimaye kulenga kupunguza ajali na majeruhi," alisema Waziri wa Miundombinu, Jimmy Gasore.
Alisema marekebisho hayo yamechelewa, kwani sheria ya mwaka 1987 haishughulikii ipasavyo changamoto za sasa katika usimamizi wa matumizi ya barabara.
Ingawa inadhibiti matumizi ya barabara za umma - ikiwa ni pamoja na watu, wanyama, na magari - sheria inatekelezwa kupitia vyombo kadhaa, ikiwa ni pamoja na Amri ya Rais ya 2002 (pamoja na marekebisho mwaka wa 2005, 2008, na 2015); agizo la mawaziri la 2024 juu ya modeli ya leseni za kitaifa za kuendesha; na agizo la mawaziri la 2020 linaloweka ada ya juu zaidi ya ukaguzi wa kiufundi wa gari.
Sheria inayopendekezwa inalenga kuziba mapengo mengi ya kisheria na kiutendaji yaliyoainishwa katika mfumo wa sasa.
Muhimu miongoni mwao ni ukosefu wa ushirikiano wa teknolojia katika utekelezaji wa matumizi salama ya barabarani na usimamizi wa watumiaji wake.
Aidha, adhabu kwa wahalifu wa barabarani ambazo zilijumuishwa katika Kanuni ya Adhabu ya mwaka 2012, Ibara ya 592, hazikuzingatiwa katika sheria ya mwaka 2018 inayoainisha makosa na adhabu kwa ujumla kwani iliamuliwa kuwa adhabu hizo ziwekwe kwenye sheria mahususi inayosimamia sekta hiyo.
Kwa hivyo hili ni pengo la kisheria ambalo linahitaji kushughulikiwa na sheria mpya inayosimamia trafiki barabarani, Gasore alisema.
Muswada huo unashughulikia masuala kadhaa ambayo hayajazingatiwa na sheria iliyopo, ikiwa ni pamoja na matumizi ya dawa za kulevya wakati wa kuendesha gari; masharti juu ya usimamizi na udhibiti wa shule za udereva; viwango vya kufanya majaribio ya kuendesha gari; na matumizi ya teknolojia katika utekelezaji wa trafiki barabarani (kama vile kamera za kasi, vipimo vya pombe).