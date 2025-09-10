Waziri wa Mambo ya Nje wa Uturuki, Hakan Fidan, atafanya ziara rasmi nchini Italia tarehe 11-12 Septemba, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Uturuki siku ya Jumatano.
Katika ziara hiyo, Fidan anatarajiwa kukutana na Naibu Waziri Mkuu wa Italia na Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Kimataifa, Antonio Tajani. Mawaziri hao wawili walikutana mara ya mwisho mjini Antalya pembezoni mwa Mkutano Usio Rasmi wa Mawaziri wa Mambo ya Nje wa NATO uliofanyika Mei 14-15.
Ziara hii inafuatia mfululizo wa mawasiliano ya ngazi ya juu kati ya nchi hizo mbili. Mnamo Aprili 29, jiji la Rome lilikuwa mwenyeji wa Mkutano wa Nne wa Serikali za Uturuki na Italia, ukiongozwa kwa pamoja na Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan na Waziri Mkuu wa Italia Giorgia Meloni. Hivi karibuni zaidi, mnamo Agosti 1, Istanbul mwenyeji wa Mkutano wa Viongozi wa Uturuki-Italia-Libya, ukiongozwa na Rais Erdogan.
Mbali na mazungumzo ya kikazi, Fidan pia anatarajiwa kutoa hotuba inayozunumzia sera katika taasisi ya Istituto Affari Internazionali, moja ya vituo vinavyoongoza kwa tafiti za kisera nchini Italia.
Kwa mujibu wa taarifa ya wizara, mazungumzo kati ya Fidan na Tajani yataangazia ushirikiano wa kimkakati na ushirikiano wao ndani ya muungano wa NATO, umuhimu wa ziara za ngazi ya juu za pande zote, pamoja na lengo la kufikia dola bilioni 40 za biashara kati ya mataifa hayo mawili.
Ankara pia itasisitiza umuhimu wa kusasisha Muungano wa Forodha kati ya Uturuki na Umoja wa Ulaya, na kuangazia fursa za ushirikiano katika usalama wa nishati, miundombinu ya usafirishaji, na sekta ya ulinzi.
Ajenda pia inajumuisha ushirikiano katika kushughulikia uhamiaji usio wa kawaida, uvumbuzi wa kisayansi na kiteknolojia, masuala yanayohusiana na NATO, na uhusiano kati ya Uturuki na Umoja wa Ulaya.
Pande zote pia zinatarajiwa kubadilishana maoni kuhusu masuala ya Libya, Ukanda wa Gaza nchini Palestina, Syria, Ukraine, Iran, na bara la Afrika.
Ushirikiano unaokua
Biashara kati ya Uturuki na Italia ilifikia dola bilioni 32.2 mwaka 2024, na hivyo kuifanya Italia kuwa soko la tano kwa ukubwa kwa bidhaa za Uturuki duniani, na la pili kwa ukubwa ndani ya Umoja wa Ulaya. Katika mkutano wa serikali uliofanyika Rome, viongozi walikubaliana kuweka lengo jipya la dola bilioni 40 za biashara.
Sekta za ulinzi na nishati ni nguzo kuu za ushirikiano. Mnamo Machi, kampuni ya ulinzi ya Uturuki, Baykar, ilisaini makubaliano ya ushirikiano na kampuni kubwa ya anga ya Italia, Leonardo, kuhusu mifumo ya ndege zisizo na rubani.
Mnamo Juni, Baykar ilikamilisha ununuzi wa kampuni ya anga ya Italia, Piaggio Aerospace. Pia kuna mazungumzo yanayoendelea kuhusu uwezekano wa Uturuki kununua ndege za kivita za Eurofighter Typhoon.
Kwenye upande wa nishati, Uturuki na Italia zote zina nafasi muhimu katika Mradi wa Kusafirisha Gesi wa Kusini mwa Ulaya (Southern Gas Corridor). Tangu mwishoni mwa mwaka 2020, gesi asilia inayosafirishwa kupitia Bomba la Gesi la Trans-Anatolia (TANAP) imekuwa ikifikishwa Italia kupitia Bomba la Gesi la Trans-Adriatic (TAP).
Zaidi ya siasa na biashara, jamii ya watu wa Uturuki wapatao 50,000 wanaoishi Italia wanaendelea kuchangia katika maisha ya kijamii na kitamaduni nchini humo.
Utalii pia unaendelea kuwa kiunganishi muhimu, ambapo zaidi ya raia wa Italia 719,000 walitembelea Uturuki mwaka 2024.