Mgombea Urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa tiketi ya Chama Cha Mapinduzi (CCM), Samia Suluhu Hassan amewataka Watanzania kukipigia kwa wingi, kura za ndio kwa nafasi ya Urais, Wabunge na Madiwani, akiifananisha dhana hiyo na mafiga matatu ya jiko.

Kulingana na Rais Samia, hatua hiyo yatawezesha kuweka urahisi wa kazi katika utekelezaji wa majukumu yao katika kuitekeleza vema ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2025/30.

Akizungumza na wananchi mkoani Singida, Rais Samia amesema kuwa iwapo atachaguliwa tena, basi serikali itakwenda kuendeleza kasi ileile ya uchapakazi wake.

Wakati huo huo, mgombea huyo ameahidi kutatua tatizo la usikivu hafifu wa matangazo ya moja kwa moja ya TBC mkoani Singida.