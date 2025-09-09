Mgombea Urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa tiketi ya Chama Cha Mapinduzi (CCM), Samia Suluhu Hassan amewataka Watanzania kukipigia kwa wingi, kura za ndio kwa nafasi ya Urais, Wabunge na Madiwani, akiifananisha dhana hiyo na mafiga matatu ya jiko.
Kulingana na Rais Samia, hatua hiyo yatawezesha kuweka urahisi wa kazi katika utekelezaji wa majukumu yao katika kuitekeleza vema ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2025/30.
Akizungumza na wananchi mkoani Singida, Rais Samia amesema kuwa iwapo atachaguliwa tena, basi serikali itakwenda kuendeleza kasi ileile ya uchapakazi wake.
Wakati huo huo, mgombea huyo ameahidi kutatua tatizo la usikivu hafifu wa matangazo ya moja kwa moja ya TBC mkoani Singida.
“Serikali inashughulikia jambo hilo kupitia mradi wa 𝙐𝙗𝙤𝙧𝙚𝙨𝙝𝙖𝙟𝙞 𝙬𝙖 𝙪𝙨𝙞𝙠𝙞𝙫𝙪 𝙬𝙖 𝙏𝘽𝘾 unaosimamiwa na mfuko wa Mawasiliano (UCSAF),” alisema.
Aliongeza kuwa serikali yake itajenga kituo cha kurushia matangazo cha redio masafa ya fm katika mji wa Itigi ili TBC iweze kusikika vizuri.
Uchaguzi Mkuu nchini Tanzania, unatarajiwa kufanyika Oktoba 29, 2025, huku CCM kikimsimamisha kwa mara ya kwanza, mgombea mwanamke katika nafasi ya kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.