Flotila ya Global Sumud imeripoti shambulio la pili linaloshukiwa kuwa la droni dhidi ya moja ya meli zake, wakati msafara wa misaada ukijiandaa kuondoka Tunisia kuelekea Gaza iliyozingirwa.
"Boti nyingine imepigwa katika shambulio linaloshukiwa kuwa la droni. Hakuna majeruhi walioripotiwa. Taarifa zaidi zitafuata hivi karibuni," flotila hiyo ilitangaza kupitia Instagram siku ya Jumanne.
Mwanaharakati Leila Hegazy alielezea shambulio hilo dhidi ya meli ya Alma wakati wa mabadiliko ya zamu yake.
"Hili ni shambulio la pili la droni dhidi ya moja ya boti."
"Tunatumaini hili halitakuwa jambo la kila usiku, kwa sababu wanacheza michezo mingi," Hegazy alisema.
Mwanaharakati mwingine alishuhudia shambulio hilo moja kwa moja, akisema waliona droni "ikiwa juu kabisa, labda futi 20" kabla ya kusababisha moto.
"Tulipiga kengele ya tahadhari. Tulipiga kelele. Tulikuwa tayari na mabomba ya maji, na moto ulizimwa ndani ya dakika mbili," alisema.
Katika matangazo ya moja kwa moja, mwanaharakati mmoja alisema hakukuwa na uharibifu mkubwa wa kimuundo baada ya uchunguzi wa awali, na kila mtu kwenye boti alikuwa salama.
"Usiku mbili mfululizo. Hili si jambo la bahati mbaya. Hili si ajali. Hii ni tishio kwa misheni, na ni tishio kubwa tunalolichukulia kwa uzito," alisema.
Mwanaharakati huyo alisema kuwa hili ni "mbinu ya wazi ya vitisho" ili "kuwatisha watu wasipande boti zao kesho."
"Hatutarudi nyuma," aliongeza.
Flotila hiyo hapo awali iliripoti siku ya Jumanne kwamba meli yake kuu, "Family Boat," ilishambuliwa na droni inayoshukiwa karibu na pwani ya Tunisia.
Flotila ya Global Sumud, ambayo jina lake linatokana na neno la Kiarabu linalomaanisha "ustahimilivu," inajumuisha zaidi ya meli 50 zinazobeba watu kutoka nchi mbalimbali, wakiwemo madaktari, waandishi wa habari, na wanaharakati.
Takriban wanaharakati 150, wakiwemo Watunisia, Waturuki, na wengine kutoka Ulaya, Afrika, na Asia, wanashiriki katika mpango huu.
Flotila hiyo ilianza safari kutoka Barcelona mwishoni mwa Agosti pamoja na kundi jingine kutoka Genoa, Italia, na inatarajiwa kuondoka Tunisia Jumatano kuelekea Gaza.
Mpango huu unalenga kupinga mzingiro wa Israel na kupeleka misaada ya kibinadamu kwenye eneo hilo.
Taarifa ya Shirika la Umoja wa Mataifa la Integrated Food Security Phase Classification (IPC) iliyotolewa Agosti 22 iliripoti kuwa njaa imeanza kushika kasi kaskazini mwa Gaza na ikaonya kuwa inaweza kuenea zaidi kutokana na mzingiro wa Israel unaoendelea.
Israel imeua karibu Wapalestina 65,000, wengi wao wakiwa wanawake na watoto, katika mauaji ya halaiki huko Gaza tangu Oktoba 2023.
Imesababisha uharibifu mkubwa wa eneo hilo, huku ikiwafukuza karibu wakazi wote.
Mwezi Novemba mwaka jana, Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ilitoa hati za kukamatwa kwa Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na Waziri wake wa zamani wa Ulinzi Yoav Gallant kwa uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu huko Gaza.