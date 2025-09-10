Flotila ya Global Sumud imeripoti shambulio la pili linaloshukiwa kuwa la droni dhidi ya moja ya meli zake, wakati msafara wa misaada ukijiandaa kuondoka Tunisia kuelekea Gaza iliyozingirwa.

"Boti nyingine imepigwa katika shambulio linaloshukiwa kuwa la droni. Hakuna majeruhi walioripotiwa. Taarifa zaidi zitafuata hivi karibuni," flotila hiyo ilitangaza kupitia Instagram siku ya Jumanne.

Mwanaharakati Leila Hegazy alielezea shambulio hilo dhidi ya meli ya Alma wakati wa mabadiliko ya zamu yake.

"Hili ni shambulio la pili la droni dhidi ya moja ya boti."

"Tunatumaini hili halitakuwa jambo la kila usiku, kwa sababu wanacheza michezo mingi," Hegazy alisema.

Mwanaharakati mwingine alishuhudia shambulio hilo moja kwa moja, akisema waliona droni "ikiwa juu kabisa, labda futi 20" kabla ya kusababisha moto.

"Tulipiga kengele ya tahadhari. Tulipiga kelele. Tulikuwa tayari na mabomba ya maji, na moto ulizimwa ndani ya dakika mbili," alisema.

Katika matangazo ya moja kwa moja, mwanaharakati mmoja alisema hakukuwa na uharibifu mkubwa wa kimuundo baada ya uchunguzi wa awali, na kila mtu kwenye boti alikuwa salama.

"Usiku mbili mfululizo. Hili si jambo la bahati mbaya. Hili si ajali. Hii ni tishio kwa misheni, na ni tishio kubwa tunalolichukulia kwa uzito," alisema.

Mwanaharakati huyo alisema kuwa hili ni "mbinu ya wazi ya vitisho" ili "kuwatisha watu wasipande boti zao kesho."