Waasi wa M23 wauteka tena mji wa mashariki mwa DRC huku mazungumzo ya amani yakikwama
Waasi wa M23 wameuteka tena mji wa Shoa katika jimbo la Kivu Kaskazini nchini DRC baada ya mapigano na vikosi vinavyounga mkono serikali, wakaazi walisema Jumapili.
Waasi wa M23 walikamata maeneo makubwa mashariki mwa DRC mwanzoni mwa mwaka 2025, na tangu wakati huo wameendelea kusonga mbele zaidi. / AA
8 Septemba 2025

Waasi wa M23 siku ya Jumapili walirejea na kuuteka tena mji wa Shoa katika jimbo la Kivu Kaskazini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, baada ya mapigano na vikosi vinavyounga mkono serikali, wakaazi walisema.

Shoa, iliyoko katika eneo la Masisi, ilikuwa kwa muda mfupi chini ya udhibiti wa jeshi la Kongo na wanamgambo washirika wa Wazalendo siku ya Jumamosi kabla ya waasi kurudi na kushambulia tena.

“Sasa tuko chini ya mamlaka ya waasi wa M23, ambao walishambulia mapema Jumapili hii na kuwafukuza Wazalendo waliokuwa hapa tangu Jumamosi,” alisema mkazi mmoja, Steven Bwema, alipoongea na shirika la habari la Anadolu.

Eneo hilo lilikuwa tulivu Jumapili baada ya mapigano makali yaliyotokea siku iliyotangulia.

Eneo lenye utajiri wa madini

Masisi limekuwa eneo la mzozo kwa zaidi ya miezi mitatu huku waasi na wapiganaji wanaounga mkono serikali wakigombea udhibiti. Eneo hili lina utajiri wa dhahabu, cobalt, na tantalum.

Zilizopendekezwa

DR Congo na muungano wa makundi ya waasi, ikiwemo M23, walitia saini makubaliano ya kusitisha mapigano mwezi Julai huko Doha, Qatar, yanayojulikana kama Tamko la Kanuni. Hata hivyo, mapigano yamezidi licha ya mazungumzo ya kisiasa yanayoendelea.

Kinshasa, Umoja wa Mataifa, na serikali za Magharibi zinaituhumu nchi jirani ya Rwanda kwa kuwaunga mkono waasi wa M23, madai ambayo Kigali inakanusha.

Wiki iliyopita, waasi wa Twigwaneho wanaoshirikiana na M23 walipigana na wanamgambo wa Wazalendo walioungwa mkono na jeshi katika vijiji vya Mi’enge, Rukezi, na Minembwe.

‘Uvunjaji wa makubaliano ya amani’

Msemaji wa jeshi la Kongo, Jenerali Sylvain Ekenge, siku ya Jumamosi alilaani wimbi la mashambulizi ya wapiganaji wa M23/AFC dhidi ya maeneo ya jeshi katika Kivu Kaskazini na Kusini, akiyaita “uvunjaji wa wazi wa makubaliano ya amani ya Washington na Tamko la Kanuni la Doha,” ambayo yalilenga kuleta utulivu mashariki mwa DR Congo.

CHANZO:AA
