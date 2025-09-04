Ukifika nchini Madagascar bila shaka hautatoka bila kuangalia sanaa maalumu inayoitwa Hiragasy.

Nchi hii iko nje ya pwani ya kusini-mashariki mwa Afrika, ni kisiwa cha nne kwa ukubwa duniani, nchi ya kisiwa cha pili kwa ukubwa.

Hiragasy ni maonyesho yanayojumuisha nyimbo, ngoma na hotuba.

Ikiwa na asili ya jamii za kutoka katika nyanda za juu za kati ya Madagascar, sanaa hii huonyeshwa katika maeneo ya umma.

Kwa ujumla, uhusisha vikundi viwili vya watu na huchukua muda wa saa moja na dakika thelathini, kufuata muundo wa kawaida, ikiwa ni pamoja na ngoma, salamu, simulizi, ngoma na nyimbo za asili.

Tamaduni hii inaripotiwa kuanza mwishoni mwa karne ya 18 wakati mwana wa mfalme alipowatumia wanamuziki kwa mara ya kwanza kuteka umati kwa hotuba zake za kisiasa.