Shirika la Mwezi Mwekundu la Somalia linawapa mafunzo ya huduma ya kwanza vijana kwa msaada wa shirika la Mwezi Mwekundu la Uturuki.

Shirika la Mwezi Mwekundu la Somalia linaendeleza miradi kwa lengo la kukabiliana na mahitaji ya msingi katika jamii kwa kushirikiana na mashirika ya nchini humo na ya kimataifa.

Mafunzo ya huduma ya kwanza na afya ni muhimu kwa jamii ambazo zimeathiriwa na migogoro na majanga, waandaaji wanasema.

Shirika la Mwezi Mwekundu la Uturuki linatoa msaada kwa vijana na taasisi nchini Somalia ikiwa moja ya washirika muhimu.

Mkurugenzi Mtendaji wa Shirika la Mwezi Mwekundu la Somalia Mohammed Abdi Warsame na mkufunzi Ferhiye Abdullahi Hasan walieleza umuhimu wa mafunzo ya huduma ya kwanza kwa ushirikiano na Shirika la Mwezi Mwekundu la Uturuki katika mahojiano tofauti na shirika la Anadolu.

Waliopewa mafunzo wameridhika

"Tunawafunza watu. Tumechagua eneo karibu na ofisi yetu ya uratibu kwa sababu lilikuwa eneo ambalo limeathirika zaidi na milipuko, migogoro, na mashambulizi nchini ," Warsame alisema.