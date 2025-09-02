Madagascar imepokea mafuvu matatu ya enzi ya ukoloni kutoka Ufaransa siku ya Jumanne, miaka 128 baada ya kuondolewa katika taifa hilo la Bahari ya Hindi, likiwemo lile linaloaminika kuwa la mfalme wa Madagascar aliyekatwa kichwa na wanajeshi wa Ufaransa.
Shinikizo la umma limeongezeka katika miaka ya hivi karibuni kwa mataifa yenye nguvu za kikoloni kama vile Ufaransa na Uingereza kurejesha mabaki na kazi za sanaa zilizochukuliwa kutoka Afrika na Asia.
Mafuvu hayo yanayodhaniwa kuwa ya Mfalme Toera na wengine wawili kutoka kabila la Sakalava, yalikabidhiwa rasmi kwa Madagascar katika hafla iliyofanyika katika Wizara ya Utamaduni ya Ufaransa mwishoni mwa Agosti.
Mafuvu hayo yalikaribishwa kwa sherehe siku ya Jumanne iliyohudhuriwa na Rais Andry Rajoelina katika Kaburi la Antananarivo, katika makaburi ya mashujaa wa taifa hilo.
"Tuko hapa kuwaenzi mashujaa na wale waliopigania nchi hiyo miaka 128 iliyopita chini ya uongozi wa Mfalme Toera na wanajeshi wake," Rajoelina alisema.
Fuvu la mfalme huyo sasa litapelekwa Ambiky, katika eneo la Menabe, ambako aliuawa mwaka 1897, Wizara ya Mawasiliano na Utamaduni ilisema, huku kukiwa na vituo kadhaa vya kuandaa sherehe za kuadhimisha hafla hiyo.
Wanahistoria wanasema kurudishwa kwa fuvu la Toera kunabeba umuhimu wa kisiasa na kiutamaduni na kutawaruhusu watu wa Sakalava kutekeleza Fitampoha, ibada ya kitamaduni ya utakaso na baraka ambayo inahitaji uwepo wa masalia ya kifalme ya mababu.
"Toera sio tu mfalme wa Sakalava, pia ni shahidi wa uhuru," Piero Kamamy, mzao wa mfalme, aliiambia Reuters.
Kulingana na wanahistoria wa Kimalagasi, jaribio la Toera la kuunda miungano liliashiria wakati adimu wa umoja kati ya vikundi tofauti vya Kimalagasi dhidi ya vikosi vya wakoloni.
Kukamatwa kwake na kukatwa kichwa mnamo 1897 ilikuwa sehemu ya mkakati mpana wa Ufaransa wa kukandamiza upinzani kupitia vitisho vya kisaikolojia, alisema Jeannot Rasoloarison, mwanahistoria katika Chuo Kikuu cha Antananarivo.