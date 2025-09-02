Madagascar imepokea mafuvu matatu ya enzi ya ukoloni kutoka Ufaransa siku ya Jumanne, miaka 128 baada ya kuondolewa katika taifa hilo la Bahari ya Hindi, likiwemo lile linaloaminika kuwa la mfalme wa Madagascar aliyekatwa kichwa na wanajeshi wa Ufaransa.

Shinikizo la umma limeongezeka katika miaka ya hivi karibuni kwa mataifa yenye nguvu za kikoloni kama vile Ufaransa na Uingereza kurejesha mabaki na kazi za sanaa zilizochukuliwa kutoka Afrika na Asia.

Mafuvu hayo yanayodhaniwa kuwa ya Mfalme Toera na wengine wawili kutoka kabila la Sakalava, yalikabidhiwa rasmi kwa Madagascar katika hafla iliyofanyika katika Wizara ya Utamaduni ya Ufaransa mwishoni mwa Agosti.

Mafuvu hayo yalikaribishwa kwa sherehe siku ya Jumanne iliyohudhuriwa na Rais Andry Rajoelina katika Kaburi la Antananarivo, katika makaburi ya mashujaa wa taifa hilo.

"Tuko hapa kuwaenzi mashujaa na wale waliopigania nchi hiyo miaka 128 iliyopita chini ya uongozi wa Mfalme Toera na wanajeshi wake," Rajoelina alisema.