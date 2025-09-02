Rais wa Uturuki, Recep Tayyip Erdogan, amesema kuwa Uturuki na Syria hazitaruhusu njama zozote za kuleta machafuko nchini Syria, na wameahidi kuunga mkono taifa hilo lililokumbwa na vita, huku wakiwatahadharisha “watawala wa vita wanaowekeza katika machafuko wataanguka mara hii.”

Akizungumza na waandishi wa habari siku ya Jumanne wakati akiwa safarini kutoka Tianjin, China — ambapo alihudhuria mkutano wa kilele wa Shanghai Cooperation Organisation (SCO) — Erdogan alisema kuwa watu mbalimbali wa Syria, wakiwemo Waarabu, Wakurdi, Waturkmani, Waalawite, Wasuni, na Wakristo, watafanikiwa dhidi ya wale wanaotaka kugawanya taifa hilo.

“Hatutaiacha Syria. Tutaendelea kuwa bega kwa bega na wao. Mwenyezi Mungu atakavyotaka, hakuna atakayefanikisha kuzuia Syria kuinuka tena,” alisema.

Erdogan pia alisisitiza juhudi za Uturuki za kuimarisha uhusiano na Beijing, akisema China “inatambua umuhimu na ushawishi wa Uturuki kikanda.”

‘Mazungumzo yanayolenga amani pekee ndiyo yanayoweza kumaliza vita vya Ukraine’

Akizungumzia masuala ya dunia, alipongeza mkutano wa hivi karibuni kati ya Marekani na Urusi huko Alaska, akisema ulikuwa “unakubalika,” na kusisitiza kuwa mazungumzo yanayolenga amani pekee ndio yatakayomaliza vita vya Ukraine.

Ankara imekuwa mstari wa mbele kuhimiza mazungumzo hayo, akibainisha kuwa mazungumzo ya awali yaliyofanyika Istanbul yalionyesha njia ya amani ipo wazi.