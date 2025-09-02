UTURUKI
Erdogan: Uturuki na Syria hazitaruhusu machafuko huku Ankara ikiendeleza amani na ushirikiano
Baada ya kurudi kutoka kwa mkutano wa SCO nchini China, Rais wa Uturuki anaeleza jitihada za Ankara za kukuza amani Syria, kuimarisha biashara za kikanda, na kuiunga mkono Palestina, huku akisisitiza umuhimu wa mazungumzo kumaliza vita vya Ukraine.
Rais Recep Tayyip Erdogan amesisitiza juhudi za Uturuki za kuimarisha uhusiano na Beijing. / / AA
2 Septemba 2025

Rais wa Uturuki, Recep Tayyip Erdogan, amesema kuwa Uturuki na Syria hazitaruhusu njama zozote za kuleta machafuko nchini Syria, na wameahidi kuunga mkono taifa hilo lililokumbwa na vita, huku wakiwatahadharisha “watawala wa vita wanaowekeza katika machafuko wataanguka mara hii.”

Akizungumza na waandishi wa habari siku ya Jumanne wakati akiwa safarini kutoka Tianjin, China — ambapo alihudhuria mkutano wa kilele wa Shanghai Cooperation Organisation (SCO) — Erdogan alisema kuwa watu mbalimbali wa Syria, wakiwemo Waarabu, Wakurdi, Waturkmani, Waalawite, Wasuni, na Wakristo, watafanikiwa dhidi ya wale wanaotaka kugawanya taifa hilo.

“Hatutaiacha Syria. Tutaendelea kuwa bega kwa bega na wao. Mwenyezi Mungu atakavyotaka, hakuna atakayefanikisha kuzuia Syria kuinuka tena,” alisema.

Erdogan pia alisisitiza juhudi za Uturuki za kuimarisha uhusiano na Beijing, akisema China “inatambua umuhimu na ushawishi wa Uturuki kikanda.”

‘Mazungumzo yanayolenga amani pekee ndiyo yanayoweza kumaliza vita vya Ukraine’

Akizungumzia masuala ya dunia, alipongeza mkutano wa hivi karibuni kati ya Marekani na Urusi huko Alaska, akisema ulikuwa “unakubalika,” na kusisitiza kuwa mazungumzo yanayolenga amani pekee ndio yatakayomaliza vita vya Ukraine.

Ankara imekuwa mstari wa mbele kuhimiza mazungumzo hayo, akibainisha kuwa mazungumzo ya awali yaliyofanyika Istanbul yalionyesha njia ya amani ipo wazi.

Kuhusu muungano wa kikanda, Erdogan alisisitiza makubaliano ya hivi karibuni kuhusu Njia ya Zangezur kati ya Azerbaijan na Armenia, akisema hatua hiyo itawawezesha kuanzisha mitandao ya barabara na reli, kufungua mipaka, na kuongeza biashara katika sekta mbalimbali.

“Yeyote atakayejaribu kuvuruga mchakato huu atapata matatizo,” alionya, akisisitiza dhamira ya Uturuki ya kuleta mshikamano miongoni mwa watu wa kanda.

Kutambuliwa kwa taifa la Palestina duniani

Erdogan pia alizungumzia suala la Palestina, akitabiri kwamba suala hilo litaibuka katika mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mwezi huu, hasa wakati baadhi ya nchi za Ulaya zinavyoelekea kulitambua taifa la Palestina.

Alikosoa vikwazo vya viza vya Marekani kwa maafisa wa Palestina na kutaka Marekani “iambie Israel acha ukandamizaji na mauaji ya halaiki dhidi ya Wapalestina.”

“Mauaji ya halaiki ya Israel hayawezi kusahaulika kamwe. Kina mama na baba hawatasahau jinsi watoto, mama, na baba walivyouliwa Palestina,” alisema. “Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa lipo kutatua masuala ya dunia, na kuitenga Palestina itawafurahisha Israel tu.”

CHANZO:TRT Afrika and agencies
