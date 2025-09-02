Mwenyekiti wa Tume ya Umoja wa Afrika ametoa rambirambi zake kwa serikali ya Sudan kufuatia maporomoko ya ardhi huko Kaskazini mwa nchi hiyo.

Maporomoko ya ardhi yameangamiza kijiji cha Tarasin katika jimbo la Darfur nchini Sudan, na kuua takriban watu 1,000 katika moja ya maafa mabaya zaidi ya asili katika historia ya hivi karibuni ya nchi hiyo.

Maporomoko ya ardhi yalitokea Jumapili baada ya siku kadhaa za mvua kubwa katika Milima ya Marrah, safu ya mbali ya volkano huko Darfur ya Kati.

“Mwenyekiti wa Tume ya Umoja wa Afrika, Mahmoud Ali Youssouf, ameelezea kwa masikitiko makubwa kuhusu maporomoko ya ardhi yaliyotokea tarehe 31 Agosti katika kijiji cha Tarasin, Jimbo la Darfur Kaskazini, ambayo yameripotiwa kupoteza maisha ya zaidi ya watu 1,000,” taarifa kutoka Tuem ya AU imesema.

Inaripotiwa ni mtu mmoja tu aliyenusurika.