AFRIKA
2 dk kusoma
Umoja wa Afrika watoa salam za rambi rambi kwa Sudan kufuatia maporomoko
Maporomoko ya ardhi yamesambaratisha kijiji cha Tarasin katika jimbo la Darfur nchini Sudan, na kuua takriban watu 1,000
Umoja wa Afrika watoa salam za rambi rambi kwa Sudan kufuatia maporomoko
Watu wakusanyika katika eneo la maporomoko ya ardhi yaliyoharibu kijiji cha Tersin, nchini Sudan Septemba 1, 2025/ Picha: Reuters
2 Septemba 2025

Mwenyekiti wa Tume ya Umoja wa Afrika ametoa rambirambi zake kwa serikali ya Sudan kufuatia maporomoko ya ardhi huko Kaskazini mwa nchi hiyo.

Maporomoko ya ardhi yameangamiza kijiji cha Tarasin katika jimbo la Darfur nchini Sudan, na kuua takriban watu 1,000 katika moja ya maafa mabaya zaidi ya asili katika historia ya hivi karibuni ya nchi hiyo.

Maporomoko ya ardhi yalitokea Jumapili baada ya siku kadhaa za mvua kubwa katika Milima ya Marrah, safu ya mbali ya volkano huko Darfur ya Kati.

“Mwenyekiti wa Tume ya Umoja wa Afrika, Mahmoud Ali Youssouf, ameelezea kwa masikitiko makubwa kuhusu maporomoko ya ardhi yaliyotokea tarehe 31 Agosti katika kijiji cha Tarasin, Jimbo la Darfur Kaskazini, ambayo yameripotiwa kupoteza maisha ya zaidi ya watu 1,000,” taarifa kutoka Tuem ya AU imesema.

Inaripotiwa ni mtu mmoja tu aliyenusurika.

Zilizopendekezwa

“Mwenyekiti wa Tume anatoa salamu za rambirambi kwa familia zilizofiwa na kutoa pole kwa wananchi wa Sudan waliofikwa na msiba huu. Mawazo yake pia yanaenda kwa mtu mmoja pekee aliyeokoka, ambaye uimara wake unaamasisha heshima na matumaini,” taarifa ya AU imesema.

Picha zinaonyesha manusura wakitafuta miili kwenye vifusi.

Janga hili linakuja huku vita vya kikatili vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan vikiendelea kupamba moto tangu Aprili 2023.

Sehemu kubwa ya Darfur imesalia kutopewa msaada, huku makundi kama vile Madaktari Wasio na Mipaka yakionya kuhusu kuporomoka kabisa kwa upatikanaji wa misaada ya kibinadamu.

CHANZO:TRT Swahili
Soma zaidi
Ethiopia yawania kuandaa mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusu tabianchi 2027
Mwanamfalme wa Qatar ataka kuwekeza dola bilioni 21 DRC,serikali ya nchi hiyo imesema
DR Congo yashtumu waasi wa M23 kwa kukiuka haki za binadamu, kulazimisha watu kujiunga nao
Luhaga Mpina: Sirudi CCM ng’o
Uturuki kuzidi uwezo wa meli ya kivita ya Ufaransa 'Charles de Gaulle' - ripoti
Uturuki yatuma msaada wa kibinadamu Afghanistan kufuatia tetemeko la ardhi
Ripoti: Ofisi ya Rais Ruto yatumia zaidi ya dola elfu 15 kwa huduma za uchapishaji kwa siku
Wito wa msaada watolewa baada ya maporomoko ya ardhi kuangamiza kijiji cha Sudan, na kuua watu 1,000
Fidan wa Uturuki inajadili kutambuliwa kwa Palestina, msaada wa Gaza na wenzake wa Oman na Saudi
Shirika la ndege la Uturuki larejelea safari zake kuelekea Misrata nchini Libya baada ya miaka 10
Misheni za kulinda amani za Sudan Kusini, DRC ziko hatarini kutokana na kupunguzwa kwa ufadhili: UN
Umoja wa Mataifa waonya kuhusu hali mbaya Gaza huku kukiwa na vikwazo vya Israel kwa misaada
Mapigano kaskazini mashariki mwa Sudan Kusini yasababisha vifo vya watu wasiopungua 20
Waziri wa Mambo ya Nje Misri aomba mabadiliko Baraza la Usalama, akemea 'undumakuwili' wa Magharibi
Jumuiya ya Nchi za Kiarabu yaifutia Somalia deni la miaka 38
Kionjo cha TRT Global. Tupe mrejesho wako.
Contact us