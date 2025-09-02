Rais Faye aliyasema hayo katika mkutano wa kimataifa wa usalama wa chakula uliofanyika Dakar nchini Senegal na kuongeza kuwa, asilimia 65 ya ardhi inayofaa kwa kilimo duniani, na vijana wabunifu, na rasilimali nyingi ziko barani Afrika.

Rais Faye alihimiza Afrika ijitegemee yenyewe kufanikisha usalama wa chakula na kuchukua mtazamo wa kutafuta suluhisho, akisema hilo linahitaji uwekezaji mkubwa katika usimamizi wa maji, ubunifu, usindikaji wa mazao ndani ya nchi, na biashara kati ya nchi za Afrika.

Katika mkutano huo wa kila mwaka, Rais wa Rwanda Paul Kagame amelitaka bara la Afrika kuacha kutegemea dunia katika kila kitu na kusisitiza kwamba, bara hilo linaweza kujitegemea kwa sababu lina utajiri wa rasilimamali zote.