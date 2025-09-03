Katika moja ya mabwawa mjini Lagos, makao makuu ya kibiashara nchini Nigeria, Emeka Chuks-Nnadi anatizama maji.

Anatizama wanafunzi wake wakiingia kwenye bwawa mmoja baada ya mwingine. "Usipambane na maji. uwe unaelea tu. Jiachie. Maji yanakuhitaji," anawaambia watoto, huku akifuatilia hatua zao zote.

Leo hii, anawafunza kuelea juu ya maji. Wakati mvulana mwenye ulemavu wa macho anapomakinika kwenye maji, kocha anafurahia na kuona fahari.

Emeka, anafurahia nyakati kama hizi. Pia wanaeleza kwa nini alianzisha ‘‘Swim In 1 Day Africa’’ mwaka 2022, shirika la hisani lenye kufunza watoto wenye ulemavu kuogelea na usalama wa maeneo ya maji.

"Lengo langu ni kugeuza hofu na kufanya kuwa uhuru kwa watoto, hasa wale wanaoishi na ulemavu," ameiambia TRT Afrika.

Muelekeo wa maisha

Emeka hakuwa anataka kufanya kazi hii. Alikuwa na kampuni yake ya masuala ya utalii mjini Barcelona, Hispania, akiwa na wafanyakazi zaidi ya 150. Biashara ilikuwa inaendelea vizuri hadi wakati UVIKO-19 ulipoaathiri dunia 2021, na kutatiza biashara kabisa.

"Ugonjwa huo ulinipa mimi muda wa kutembelea Nigeria kwa miezi mitano 2021, na ziara hiyo ikabadilisha kila kitu," anakumbuka Emeka.

Yeye mwenyewe alianza kuogelea akiwa na umri wa miaka tisa baba yake akimfundisha wakati huo, "alikuwa muogeleaji mzuri sana" ambaye alitaka kurithisha familia yake kipaji hicho.

Mama yake Emeka alikuwa chachu ya yeye kupenda kusaidia, kila mara akimpeleka kuwatembelea watoto wenye ulemavu katika vituo vya kulea watoto.