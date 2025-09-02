Zaidi ya watu bilioni 1 wana matatizo ya afya ya akili, kwa mujibu wa data mpya iliyotolewa na Shirika la Afya Duniani (WHO), huku hali kama vile wasiwasi na mfadhaiko zikiathiri watu na uchumi pakubwa.

“Ingawa nchi nyingi zimeimarisha sera na mipango yao ya afya ya akili, uwekezaji mkubwa na hatua zinahitajika ulimwenguni ili kuongeza huduma za kulinda na kukuza afya ya akili kwa watu,” WHO imesema katika taarifa yake.

Wataalamu wa afya wanasema hali ya afya ya akili kama vile wasiwasi na mfadhaiko zimeenea sana katika nchi na jumuiya zote, na kuathiri watu wa rika zote na viwango vya mapato.

Wanawakilisha sababu kubwa ya pili ya ulemavu wa muda mrefu, na kuchangia kupoteza maisha ya afya.

“Athari za kiuchumi za matatizo ya afya ya akili ni ya kushangaza. Ingawa gharama za huduma za afya ni kubwa, gharama zisizo za moja kwa moja - haswa katika upotezaji wa tija - ni kubwa zaidi. Unyogovu na wasiwasi pekee hugharimu uchumi wa dunia wastani wa dola za Marekani trilioni 1 kila mwaka,” WHO imeongeza.

Zinaongeza gharama za utunzaji wa afya kwa watu na familia zilizoathiriwa huku zikisababisha hasara kubwa za kiuchumi katika ngazi ya kimataifa.

WHO imefanya tafiti zilizonukuliwa kwenye ripoti mbili: Afya ya akili Duniani leo na Atlasi ya Afya ya Akili 2024 - zikiangazia baadhi ya maeneo ya maendeleo huku ikibaini mapungufu makubwa katika kushughulikia hali ya afya ya akili kote ulimwenguni.