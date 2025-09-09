ULIMWENGU
Netanyahu ajigamba kuwa Israel ilishambulia kwa mabomu magorofa 50 ya Gaza ndani ya siku 2
Waziri Mkuu wa Israel anasema ubomoaji ni "utangulizi" wa operesheni kubwa ya ardhini katika mji wa Gaza; Hamas inalaani matamshi kama "kiburi cha jinai".
Waziri Mkuu wa Israel asema uharibifu ni "utangulizi" wa operesheni kubwa ya kijeshi Gaza City; Hamas laalaani kauli hizo kama "ukatili wa kinyama" / AP
9 Septemba 2025

Waziri Mkuu wa Israeli, Benjamin Netanyahu, amejigamba kwamba vikosi vyake vimeharibu minara 50 ya makazi katika Jiji la Gaza ndani ya siku mbili, akiahidi kuendelea na uharibifu zaidi kama sehemu ya mipango ya kuliteka eneo kubwa zaidi la mji huo.

"Katika siku mbili zilizopita, minara 50 ya aina hii imeangushwa. Jeshi la anga limeiangusha," Netanyahu alisema katika ujumbe wa video.

"Sasa yote haya ni utangulizi tu, ni mwanzo tu wa operesheni kubwa zaidi — harakati ya ardhini ya vikosi vyetu, ambavyo sasa vinaandaliwa na kukusanyika katika Jiji la Gaza."

Aliwaonya wakazi wa eneo hilo kuondoka, akisema: "Huu ni mwanzo tu wa operesheni kubwa yenye nguvu, kwa hivyo nawaambia wakazi wa Gaza: mmeonywa, ondokeni huko."

Kundi la Kipalestina la Hamas lililaani matamshi hayo, likiyataja kama "moja ya aina mbaya zaidi za ukatili na uhalifu" unaofanywa waziwazi mbele ya jumuiya ya kimataifa.

Ijumaa, vikosi vya Israeli vilianza kulenga majengo ya ghorofa nyingi katika Jiji la Gaza ambayo yalikuwa yamehifadhi mamia ya raia waliokimbia makazi yao, vikiongeza mashambulizi kama sehemu ya mkakati wa kusafisha na kuliteka jiji hilo.

Mauaji ya halaiki ya Israel huko Gaza

Israel imeua zaidi ya Wapalestina 64,500 tangu Oktoba 2023, kulingana na mamlaka za afya za Gaza.

Mauaji hayo yameharibu kabisa eneo hilo, yakiwafukuza karibu wakazi wote na kuwaacha katika hali ya njaa kali.

Mashirika ya kisheria ya kimataifa yamechukua hatua dhidi ya viongozi wa Israeli.

Mwezi Novemba uliopita, Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ilitoa hati za kukamatwa kwa Netanyahu na Waziri wa zamani wa Ulinzi Yoav Gallant kwa mashtaka ya uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu.

Israel pia inakabiliwa na kesi ya mauaji ya halaiki katika Mahakama ya Kimataifa ya Haki kuhusu mwenendo wake huko Gaza.

Licha ya ukosoaji wa kimataifa, Netanyahu ameapa kuendeleza kampeni hiyo.

"Huu ni mwanzo tu," alisema.

CHANZO:AA
