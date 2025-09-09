Waziri Mkuu wa Israeli, Benjamin Netanyahu, amejigamba kwamba vikosi vyake vimeharibu minara 50 ya makazi katika Jiji la Gaza ndani ya siku mbili, akiahidi kuendelea na uharibifu zaidi kama sehemu ya mipango ya kuliteka eneo kubwa zaidi la mji huo.

"Katika siku mbili zilizopita, minara 50 ya aina hii imeangushwa. Jeshi la anga limeiangusha," Netanyahu alisema katika ujumbe wa video.

"Sasa yote haya ni utangulizi tu, ni mwanzo tu wa operesheni kubwa zaidi — harakati ya ardhini ya vikosi vyetu, ambavyo sasa vinaandaliwa na kukusanyika katika Jiji la Gaza."

Aliwaonya wakazi wa eneo hilo kuondoka, akisema: "Huu ni mwanzo tu wa operesheni kubwa yenye nguvu, kwa hivyo nawaambia wakazi wa Gaza: mmeonywa, ondokeni huko."

Kundi la Kipalestina la Hamas lililaani matamshi hayo, likiyataja kama "moja ya aina mbaya zaidi za ukatili na uhalifu" unaofanywa waziwazi mbele ya jumuiya ya kimataifa.

Ijumaa, vikosi vya Israeli vilianza kulenga majengo ya ghorofa nyingi katika Jiji la Gaza ambayo yalikuwa yamehifadhi mamia ya raia waliokimbia makazi yao, vikiongeza mashambulizi kama sehemu ya mkakati wa kusafisha na kuliteka jiji hilo.

Mauaji ya halaiki ya Israel huko Gaza