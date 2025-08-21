Watu wamejitolea na kuanza kufanya usafi katika mitaa ya mji mkuu wa Sudan, Khartoum, ambapo nyumba zimejaa mashimo ya risasi, huku miti iliyoanguka ikiziba baadhi ya barabara, na nyaya za umeme kukatika.

Hii ni juhudi ya kwanza ya ujenzi upya wa mji tangu vita vilipoanza zaidi ya miaka miwili iliyopita kati ya jeshi la Sudan na Kikosi cha Msaada wa Haraka (RSF), ambavyo vimeharibu miundombinu ya mji mkuu.

Ujenzi huu unaongozwa na mashirika ya serikali na vikundi vya vijana waliojitolea ambavyo vimeanza kurekebisha hospitali, shule, na mitandao ya maji na umeme.

Umoja wa Mataifa unakadiria kuwa ukarabati wa miundombinu muhimu ya mji mkuu utagharimu takriban dola milioni 350, huku ujenzi kamili wa Khartoum ukitarajiwa kuchukua miaka mingi.

Umoja wa Mataifa unatarajia hadi watu milioni mbili kurudi Khartoum kufikia mwisho wa mwaka huu.

"Tunafanya kazi kurejesha miundombinu ya serikali," alisema mjumbe wa kujitolea Mostafa Awad.

Mabomu ambayo hayajalipuka

Umoja wa Mataifa unaonya kuwa Khartoum imejaa mabomu ambayo hayajalipuka, na mwezi huu umesema mabomu ya ardhini yamegunduliwa kote mji mkuu.

Vita vya Sudan vimeua maelfu ya watu, kuwafukuza watu milioni 13, na kuliingiza taifa hilo katika mgogoro mbaya zaidi wa njaa na wakimbizi duniani.

Takriban wakazi milioni nne walihamishwa kutokana na mapigano Khartoum kabla ya jeshi kufanikiwa kuiondoa RSF kutoka mji huo mnamo Machi.