AFRIKA
1 dk kusoma
CHAN 2024: Tanzania kuvunja mwiko wa kufungwa na Morocco?
Timu ya taifa ya Tanzania, maarufu kama ‘Taifa Stars’, inajitupa uwanjani Agosti 22, 2025, kukabiliana na Morocco, katika mchezo wa robo fainali ya CHAN 2024.
CHAN 2024: Tanzania kuvunja mwiko wa kufungwa na Morocco?
Kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania./@Tanfootball / Others
tokea masaa 14

Macho na masikio ya Watanzania wote kwa sasa, yapo katika timu ya taifa ya nchi hiyo, maarufu kama ‘Taifa Stars’, itakapokuwa inasaka nafasi ya kutinga hatua ya nusu fainali ya michuano ya CHAN 2024.

Kikosi cha Tanzania, kinachoongozwa na Hemed Suleiman Ali, maarufu kama kama ‘Morocco’, kitashuka kwenye dimba la Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, kujaribu kuwapa furaha Watanzania, wanaposaka nafasi ya kucheza hatua ya nusu fainali ya michuano hiyo maalumu kwa wachezaji wanaoshiriki ligi za ndani.

‘Taifa Stars’, ambayo ilimaliza kundi B ikiwa na alama 10, na kushika nafasi ya kwanza, imekuwa na matokeo mabaya dhidi ya Morocco kwenye michuano ya kimataifa.

Katika mchezo wa kufuzu michuano ya Kombe la Dunia, mchezo uliofanyika Machi 26, 2025, Tanzania ilikubali kufungwa mabao 2-0 na Morocco, iliyokuwa na akina Brahim Diaz wa Real Madrid na Achraf Hakimi wa PSG.

Zilizopendekezwa

Januari 14, 2024, Morocco iliifunga Tanzania mabao 3-0, katika michuano ya AFCON, iliyokuwa ikifanyika nchini Ivory Coast.

Mara ya mwisho Tanzania kuifunga Morocco, ilikuwa ni mwaka 2013, katika mchezo wa kufuzu michuano ya Kombe la Dunia.

Ikiongozwa na Mdenmark Kim Poulsen, ‘Taifa Stars’ ilishinda mabao 3-0, yakitiwa kimiani na Mbwana Samatta na Thomas Ulimwengu.

CHANZO:TRT Afrika Swahili
Soma zaidi
Ziara ya Erdogan Somalia 2011 ilikuwa ya mabadiliko kwa historia ya nchi: waziri wa Somalia
Mkuu wa UN asema Afrika lazima ifaidike kwanza na madini yake muhimu
Uturuki inaunga mkono juhudi za kumaliza vita vya Urusi na Ukraine, Erdogan amuambia Putin
Uhusiano na China 'umepiga hatua': Waziri Mkuu wa India
Uturuki yaongeza juhudi za kupatikana kwa 'Libya yenye umoja'
Tanzania: Chama cha CCM kufanya mchakato wa uteuzi wa wagombea ubunge, viti maalumu
Kenya yazindua mradi wa dola milioni 165.5 kurejesha Msitu wa Mau
Sudan imeripoti maambukizi 1,575 mapya ya kipindupindu na vifo 22 katika wiki moja
Operesheni kubwa za msaada za Uturuki huko Gaza: zimeorodheshwa
Trump asema makubaliano ya Ukraine yatamsaidia 'kuingia mbinguni'
Ofa ya Turkish Airlines ya kuwekeza $349M kwa Air Europa imekubaliwa
Marekani kuwachunguza wanaotafuta kazi, uraia kuhusu maoni ya chuki dhidi ya Marekani na Uyahudi
Fidan, Rubio wajadili matokeo ya mazungumzo ya Washington kumaliza vita vya Ukraine
Jamhuri ya Afrika ya Kati kufanya uchaguzi mkuu Disemba 28
Umoja wa Mataifa washtumu mashambulizi ya ADF yaliyowaua raia 52 Mashariki mwa DRC
Kionjo cha TRT Global. Tupe mrejesho wako.
Contact us