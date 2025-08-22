Katika kitabu chake kiitwacho ‘Out of Africa’, mwandishi wa Denmark Karen Blixen aliwahi kuandika, "Nilikuwa na shamba chini ya milima ya Ngong”.

Kupitia mistari hiyo michache, mwandishi huyo alilenga kuitambulisha Kenya kwa ulimwengu.

Hili ni taifa ambalo ni kawaida kuona likizalisha vipaji kwa ajili ya mashindano ya Olimpiki na lililoanzisha teknolojia ya uhamishaji fedha ya M-Pesa na viatimizi vingine.

Hebu fikiria kuona kundi la simba karibu na barabara za Nairobi au twiga wavukao barabara.

Tofauti za kushangaza

Kenya ina ukubwa wa jumla ya kilomita za mraba 580,000.

Kando ya mipaka yake, taifa hilo limejaliwa vivutio mbalimbali kama vile barafu ya Mlima Kenya, fukwe za pwani na mbuga za Maasai Mara.

Taifa hili ni nyumbani kwa zaidi ya watu milioni 50, kutoka jamii mbalimbali zenye kuzungumza lahaja na lugha zipatazo 60, ikiwemo Kiswahili na Kiingereza.

Jamii hizi ni pamoja na zile za kifugaji za Wamaasai na Wasamburu.

"Tunaamini kuwa utamaduni ni kitu cha kipekee sana, hivyo hatuna budi kuupenda," anasema Joshua Ole Kaputa, mwandaaji wa wa tamasha la Kimaasai katika mahojiano yake na TRT Afrika.

Urithi wa kimichezo

Wanariadha wa Kenya wamejiwekea heshima ya kipekee kwenye michezo ya Olimpiki, wakianzia kwenye barabara za vumbi hadi kwenye majukwaa ya kimataifa.

Urithi huu uliasisiwa na Kipchoge Keino baada ya kuushangaza ulimwengu kwa medali zake za dhahabu kwenye michezo ya olimpiki ya mwaka 1960 na mwaka 1970, ambazo zilitoa hamasa kwa vizazi vijavyo.