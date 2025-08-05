Kiongozi wa Kanisa Katoliki Duniani, Papa Leo wa 14, siku ya Jumanne aliadhimisha kumbukumbu ya miaka 80 toka liangushwe bomu la atomiki kwenye mji wa Hiroshima nchini Japan, akitoa rai kwa jumuiya ya kimataifa kurudia ahadi ya kulinda amani ulimwenguni.

Kulingana na Papa Leo wa 14, matumizi ya silaha za kinyuklia ni dhihaka kwa uumbaji wa Mungu.