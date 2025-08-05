ULIMWENGU
1 dk kusoma
Gwiji wa soka wa Ureno Jorge Costa afariki dunia kwa mshtuko wa moyo
Costa anakumbukwa zaidi kama nahodha wa kikosi cha Fc Porto chini ya kocha Jose Mourinho kilichotwaa ubingwa wa Ulaya mnamo 2004, Porto walipoifunga AS Monaco 3-0 kwenye fainali.
Gwiji wa soka wa Ureno Jorge Costa afariki dunia kwa mshtuko wa moyo
Nahodha za zamani wa Porto, Jorge Costa./Picha:Getty
5 Agosti 2025

Nahodha wa zamani wa timu ya taifa ya Ureno na klabu ya Porto, Jorge Costa amefariki dunia.

Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa siku ya Jumanne na klabu ya Porto, inasema kuwa Costa, mwenye umri wa miaka 53, alifariki dunia kwa mshtuko wa moyo, akiwa ndani ya viunga vya viwanja vya mazoezi vya klabu hiyo.

"Gwiji wa klabu ya Porto na mkurugenzi wetu hatunaye tena,” ilisema taarifa iliyotolewa na klabu hiyo siku ya Jumanne.

Inapendekezwa

Costa anakumbukwa zaidi kama nahodha wa kikosi cha Fc Porto chini ya kocha Jose Mourinho kilichotwaa ubingwa wa Ulaya mnamo 2004, Porto walipoifunga AS Monaco 3-0 kwenye fainali.

Akiwa na Porto, Costa alishinda mataji nane ya Ligi Kuu ya Porto, na Ligi ya Mabingwa Ulaya mwaka 2004.

 

CHANZO:TRT Afrika Swahili
Soma zaidi
'Hatari ya njaa' kwa maelfu waliokwama katika mji wa Sudan uliozingirwa
Uhusiano kati ya Uturuki na Afrika unaimarika katika nyanja zote
Ankara inaanzisha Tume ya Bunge ili kujenga 'Uturuki Bila Ugaidi' katika hatua ya kihistoria
Papa Leo wa 14 aadhimisha kumbukumbu ya Hiroshima kwa wito wa amani
Magaidi 70 wa al-Shabaab wauawa katika operesheni ya kijeshi Somalia
Mbunge wa Ujerumani anataka kuanzisha adhabu dhidi ya Israeli na kusitisha kuiuzia silaha
Netanyahu alizuia makubaliano ya kusitisha mapigano Gaza na kuachiliwa mateka
Rwanda kuwapokea wahamiaji hadi 250, waliofukuzwa Marekani, serikali inasema
Rais wa Uturuki Erdogan ampongeza Starmer kwa msimamo wake wa dola ya Palestina
Uturuki na Kazakhstan wafanikisha makubaliano 20 muhimu kuelekea maono yao ya pamoja
Wataalamu wa hali ya hewa watadhaharisha ujio mvua kubwa Ethiopia
Vikosi vya usalama vyawaua zaidi ya magaidi 50 wa Al Shabab katika vita vya kuwania mji wa Bariire
Rais wa Uganda azindua mfumo wa mtaji kwa vijana
Wahamiaji 68 kutoka Afrika wafariki katika pwani ya Yemen baada ya boti kupinduka
Hamas inamtuhumu Netanyahu kwa kujaribu kuwaua mateka kupitia njaa
Kionjo cha TRT Global. Tupe mrejesho wako.
Contact us