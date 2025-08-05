Nahodha wa zamani wa timu ya taifa ya Ureno na klabu ya Porto, Jorge Costa amefariki dunia.

Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa siku ya Jumanne na klabu ya Porto, inasema kuwa Costa, mwenye umri wa miaka 53, alifariki dunia kwa mshtuko wa moyo, akiwa ndani ya viunga vya viwanja vya mazoezi vya klabu hiyo.

"Gwiji wa klabu ya Porto na mkurugenzi wetu hatunaye tena,” ilisema taarifa iliyotolewa na klabu hiyo siku ya Jumanne.