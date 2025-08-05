Mwito wa Zimty Maler, naibu kiongozi wa kundi la wabunge wa chama cha Kidemokrasia ya Kijamii, unaonyesha msimamo mkali katika hotuba dhidi ya Israel kutoka Berlin, ambayo hadi sasa haijazaa mabadiliko makubwa ya kisiasa.

Maler, ambaye chama chake kiliungana na wahafidhina wakiongozwa na Mertz mwaka huu, aliandika barua kwa wabunge wa chama baada ya kurejea kutoka safari ya Israel pamoja na Waziri wa Mambo ya Nje, Johan Vadivol, wiki iliyopita.

Katika barua hiyo ambayo Reuters ilipata nakala yake, alisema: “Ninaamini kuwa serikali ya Israel haitachukua hatua kubwa bila shinikizo. Ikiwa hakutakuwa na maboresho ya dhahiri hivi karibuni, basi lazima kuwe na matokeo.”

Aliongeza kuwa kutambua taifa la Palestina haipaswi kuwa jambo lililowekwa katika orodha ya “mambo yaliyokatazwa,” akibainisha kuwa madai ya Israel kwamba hakuna vizuizi kwa misaada kwenda Gaza hayaridhishi.

Wakati huohuo, Maler alitoa wito wa kuachiliwa mara moja na bila masharti kwa mateka walioko mikononi mwa Harakati ya Upinzani ya Kiislamu ya Palestina (Hamas).

Alisema kuwa Hamas haipaswi kuwa na nafasi yoyote katika mustakabali wa kisiasa wa Gaza.