ULIMWENGU
2 dk kusoma
Mbunge wa Ujerumani anataka kuanzisha adhabu dhidi ya Israeli na kusitisha kuiuzia silaha
Mjumbe mkuu katika muungano wa Mshauri Mkuu wa Ujerumani Friedrich Mertz alisema jana Jumatatu kuwa Berlin inapaswa kuchunguza kuweka adhabu dhidi ya Israel, ikiwa ni pamoja na kusimamisha kwa sehemu mauzo ya silaha au kusimamisha mkataba wa kisiasa katika ngazi ya Umoja wa Ulaya.
Mbunge wa Ujerumani anataka kuanzisha adhabu dhidi ya Israeli na kusitisha kuiuzia silaha
Moeller anasema kuwa matamshi ya Israel kwamba hakukuwa na vizuizi kwa msaada kwa Gaza hayakuwa ya kushawishi. / AA / AP
5 Agosti 2025

Mwito wa Zimty Maler, naibu kiongozi wa kundi la wabunge wa chama cha Kidemokrasia ya Kijamii, unaonyesha msimamo mkali katika hotuba dhidi ya Israel kutoka Berlin, ambayo hadi sasa haijazaa mabadiliko makubwa ya kisiasa.

Maler, ambaye chama chake kiliungana na wahafidhina wakiongozwa na Mertz mwaka huu, aliandika barua kwa wabunge wa chama baada ya kurejea kutoka safari ya Israel pamoja na Waziri wa Mambo ya Nje, Johan Vadivol, wiki iliyopita.

Katika barua hiyo ambayo Reuters ilipata nakala yake, alisema: “Ninaamini kuwa serikali ya Israel haitachukua hatua kubwa bila shinikizo. Ikiwa hakutakuwa na maboresho ya dhahiri hivi karibuni, basi lazima kuwe na matokeo.”

Aliongeza kuwa kutambua taifa la Palestina haipaswi kuwa jambo lililowekwa katika orodha ya “mambo yaliyokatazwa,” akibainisha kuwa madai ya Israel kwamba hakuna vizuizi kwa misaada kwenda Gaza hayaridhishi.

Wakati huohuo, Maler alitoa wito wa kuachiliwa mara moja na bila masharti kwa mateka walioko mikononi mwa Harakati ya Upinzani ya Kiislamu ya Palestina (Hamas).

Alisema kuwa Hamas haipaswi kuwa na nafasi yoyote katika mustakabali wa kisiasa wa Gaza.

Inapendekezwa

Alifafanua akisema: “Silaha zao zinapaswa kunyang’anywa, na enzi ya ugaidi wanaoufanya lazima ifikie mwisho.”

Nchi za Magharibi zimeongeza juhudi za kuishinikiza Israel, ambapo Uingereza, Kanada, na Ufaransa zimeonyesha utayari wa kutambua taifa la Palestina katika Mkutano Mkuu wa Umoja wa Mataifa mwezi Septemba mwaka ujao.

Israel imekosoa Ufaransa, Uingereza, na Kanada, ikisema kuwa hatua zao zinanufaisha Hamas.

Tangu tarehe 7 Oktoba 2023, Israel, kwa msaada wa Marekani, imeendesha vita vya mauaji ya kimbari huko Gaza, vikijumuisha mauaji, njaa, uharibifu, na uhamishaji wa lazima, huku ikipuuza miito yote ya kimataifa na maagizo ya Mahakama ya Kimataifa ya Haki ya kusitisha.

Mauaji ya kimbari huko Gaza yamesababisha zaidi ya Wapalestina 210,000 kati ya waliouawa na kujeruhiwa, wengi wao wakiwa watoto na wanawake, zaidi ya 9,000 waliopotea, pamoja na maelfu ya wakimbizi, na njaa ambayo imegharimu maisha ya wengi.

CHANZO:Reuters
Soma zaidi
'Hatari ya njaa' kwa maelfu waliokwama katika mji wa Sudan uliozingirwa
Uhusiano kati ya Uturuki na Afrika unaimarika katika nyanja zote
Ankara inaanzisha Tume ya Bunge ili kujenga 'Uturuki Bila Ugaidi' katika hatua ya kihistoria
Papa Leo wa 14 aadhimisha kumbukumbu ya Hiroshima kwa wito wa amani
Magaidi 70 wa al-Shabaab wauawa katika operesheni ya kijeshi Somalia
Mbunge wa Ujerumani anataka kuanzisha adhabu dhidi ya Israeli na kusitisha kuiuzia silaha
Netanyahu alizuia makubaliano ya kusitisha mapigano Gaza na kuachiliwa mateka
Rwanda kuwapokea wahamiaji hadi 250, waliofukuzwa Marekani, serikali inasema
Rais wa Uturuki Erdogan ampongeza Starmer kwa msimamo wake wa dola ya Palestina
Uturuki na Kazakhstan wafanikisha makubaliano 20 muhimu kuelekea maono yao ya pamoja
Wataalamu wa hali ya hewa watadhaharisha ujio mvua kubwa Ethiopia
Vikosi vya usalama vyawaua zaidi ya magaidi 50 wa Al Shabab katika vita vya kuwania mji wa Bariire
Rais wa Uganda azindua mfumo wa mtaji kwa vijana
Wahamiaji 68 kutoka Afrika wafariki katika pwani ya Yemen baada ya boti kupinduka
Hamas inamtuhumu Netanyahu kwa kujaribu kuwaua mateka kupitia njaa
Kionjo cha TRT Global. Tupe mrejesho wako.
Contact us