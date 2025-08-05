Mwito wa Zimty Maler, naibu kiongozi wa kundi la wabunge wa chama cha Kidemokrasia ya Kijamii, unaonyesha msimamo mkali katika hotuba dhidi ya Israel kutoka Berlin, ambayo hadi sasa haijazaa mabadiliko makubwa ya kisiasa.
Maler, ambaye chama chake kiliungana na wahafidhina wakiongozwa na Mertz mwaka huu, aliandika barua kwa wabunge wa chama baada ya kurejea kutoka safari ya Israel pamoja na Waziri wa Mambo ya Nje, Johan Vadivol, wiki iliyopita.
Katika barua hiyo ambayo Reuters ilipata nakala yake, alisema: “Ninaamini kuwa serikali ya Israel haitachukua hatua kubwa bila shinikizo. Ikiwa hakutakuwa na maboresho ya dhahiri hivi karibuni, basi lazima kuwe na matokeo.”
Aliongeza kuwa kutambua taifa la Palestina haipaswi kuwa jambo lililowekwa katika orodha ya “mambo yaliyokatazwa,” akibainisha kuwa madai ya Israel kwamba hakuna vizuizi kwa misaada kwenda Gaza hayaridhishi.
Wakati huohuo, Maler alitoa wito wa kuachiliwa mara moja na bila masharti kwa mateka walioko mikononi mwa Harakati ya Upinzani ya Kiislamu ya Palestina (Hamas).
Alisema kuwa Hamas haipaswi kuwa na nafasi yoyote katika mustakabali wa kisiasa wa Gaza.
Alifafanua akisema: “Silaha zao zinapaswa kunyang’anywa, na enzi ya ugaidi wanaoufanya lazima ifikie mwisho.”
Nchi za Magharibi zimeongeza juhudi za kuishinikiza Israel, ambapo Uingereza, Kanada, na Ufaransa zimeonyesha utayari wa kutambua taifa la Palestina katika Mkutano Mkuu wa Umoja wa Mataifa mwezi Septemba mwaka ujao.
Israel imekosoa Ufaransa, Uingereza, na Kanada, ikisema kuwa hatua zao zinanufaisha Hamas.
Tangu tarehe 7 Oktoba 2023, Israel, kwa msaada wa Marekani, imeendesha vita vya mauaji ya kimbari huko Gaza, vikijumuisha mauaji, njaa, uharibifu, na uhamishaji wa lazima, huku ikipuuza miito yote ya kimataifa na maagizo ya Mahakama ya Kimataifa ya Haki ya kusitisha.
Mauaji ya kimbari huko Gaza yamesababisha zaidi ya Wapalestina 210,000 kati ya waliouawa na kujeruhiwa, wengi wao wakiwa watoto na wanawake, zaidi ya 9,000 waliopotea, pamoja na maelfu ya wakimbizi, na njaa ambayo imegharimu maisha ya wengi.