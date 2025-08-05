Magaidi wasiopungua 70 wa al-Shabaab wameuawa katika operesheni ya kijeshi iliyofanywa na jeshi la Somalia likiungwa mkono na vikosi vya amani vya Muungano wa Afrika katika kanda ya Lower Shabelle, Wizara ya Ulinzi imesema Jumatatu.

Wanajeshi wawili wa Somalia (SNA) waliuawa na wengine 12 kujeruhiwa wakati wa mapigano hayo, ilisema katika taarifa.

Wizara imesema jeshi la Somalia na lile la Uganda, yanayoungwa mkono na washirika wa kimataifa wamewakabili vikali al-Shabaab kufuatia “operesheni iliyofanikiwa na iliyopangwa vizuri”

Inaseme operesheni ‘‘Silent Storm” ililenga kambi muhimu katika mji wa Bariire, na kuvunja ulinzi wake.