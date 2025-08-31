Vikosi vya jeshi la Uturuki vimeimarika zaidi kuliko ilivyokuwa miaka tisa iliyopita wakati nchi hiyo iliposhinda jaribio la mapinduzi, Rais Recep Tayyip Erdogan alisema Jumamosi.
Erdogan alieleza kuwa Vikosi vya Jeshi la Uturuki sasa vina uwezo mkubwa wa kuzuia vitisho, akizungumza katika hafla ya kuhitimu na kukabidhi bendera ya Vyuo vya Vita vya Chuo Kikuu cha Ulinzi wa Taifa katika mji mkuu, Ankara.
Alisema wataendelea kuunga mkono Jeshi la Uturuki kwa suala la rasilimali watu, mafunzo, vifaa, na uwezo wa kiteknolojia.
"Wiki hii tu, tumefanya usambazaji muhimu sana katika (mtengenezaji wa ulinzi wa Uturuki) ASELSAN.
Tumepeleka mifumo ya Steel Dome, inayojumuisha magari 47, kwa jeshi letu. Katika TEKNOFEST Blue Homeland, tulishuhudia nguvu zetu za majini kwa karibu," alibainisha.
Mahusiano Imara
Akisisitiza ushirikiano wa kijeshi na Syria tangu kuondolewa kwa utawala wa Assad mnamo Desemba 2024, Erdogan alisema Uturuki inapanua ushirikiano wake na jirani yake Syria katika nyanja mbalimbali, ikiwemo mafunzo ya kijeshi.
"Ninaamini kuwa mahusiano imara ambayo maafisa wa kijeshi waliotembelea nchi yetu wameanzisha na nchi yetu na taifa letu yatakuwa na nafasi muhimu katika mustakabali wetu wa pamoja.
Tutaendelea kuwa na mawasiliano nao," rais wa Uturuki aliongeza, akielezea matumaini ya miradi ya pamoja siku zijazo.
Jaribio la mapinduzi ya kijeshi lililoshindwa la mwaka 2016, ambapo watu 253 waliuawa na 2,734 walijeruhiwa, lilipangwa na kundi la kigaidi la FETO.