Vikosi vya jeshi la Uturuki vimeimarika zaidi kuliko ilivyokuwa miaka tisa iliyopita wakati nchi hiyo iliposhinda jaribio la mapinduzi, Rais Recep Tayyip Erdogan alisema Jumamosi.

Erdogan alieleza kuwa Vikosi vya Jeshi la Uturuki sasa vina uwezo mkubwa wa kuzuia vitisho, akizungumza katika hafla ya kuhitimu na kukabidhi bendera ya Vyuo vya Vita vya Chuo Kikuu cha Ulinzi wa Taifa katika mji mkuu, Ankara.

Alisema wataendelea kuunga mkono Jeshi la Uturuki kwa suala la rasilimali watu, mafunzo, vifaa, na uwezo wa kiteknolojia.

"Wiki hii tu, tumefanya usambazaji muhimu sana katika (mtengenezaji wa ulinzi wa Uturuki) ASELSAN.

Tumepeleka mifumo ya Steel Dome, inayojumuisha magari 47, kwa jeshi letu. Katika TEKNOFEST Blue Homeland, tulishuhudia nguvu zetu za majini kwa karibu," alibainisha.