Mke wa Rais wa Uturuki Emine Erdogan ameshiriki katika hafla ya kitamaduni iliyoandaliwa na Mke wa Rais wa China Peng Liyuan pembeni mwa Kongamano la 25 la Baraza ka Wakuu wa Nchi la SCO.

Alikaribishwa vyema na Peng alipowasili kwenye hafla hiyo, ambayo iliwaleta pamoja wake za marais waliopiga picha ya pamoja kabla ya kuendelea na ratiba ya hafla ya kitamaduni iliyoonyesha tamaduni mbalimbali za mataifa yanayoshiriki kwenye kongamano hilo, Ofisi ya Rais wa Uturuki ilisema katika taarifa siku ya Jumatatu.

Wake wa marais wa Nepal, Armenia, Malaysia, Mongolia, Azerbaijan, Iran, Misri, na Uzbekistan, pamoja na binti wa rais wa Iran, pia walikuwepo.

Hafla hiyo ilikuwa fursa ya washiriki kubadilishana maoni kuhusu urithi wa kitamaduni na masuala yanayotuleta pamoja, taarifa ilisema.