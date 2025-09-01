Shirika la haki la Umoja wa Afrika lilieleza wasiwasi wake siku ya Jumatatu kuhusu makubaliano ya Rwanda na Uganda na Marekani ambayo yatawezesha kupelekwa kwa wahamiaji katika nchi hizo.

Tume ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu (ACHPR), katika taarifa, iliomba Rwanda, Uganda, na mataifa mengine ya Afrika kuhakikisha uwazi katika makubaliano yao ya kuwachukua wahamiaji, kulinda haki za wahamiaji, na kuepuka sera ambazo zitafanya bara hilo kuwa “jalala” kwa watu wanaofukuzwa bila utaratibu.

ACHPR iliyaita makubaliano hayo “kuwa sehemu ya kukwepa majukumu yao ya uhamiaji na kuwaweka watu katika hatari ya mateso na ukiukwaji wa haki zao za msingi.”

Shirika hilo la AU linasema kuwa uhamiaji huo unaweza kukiuka misingi ya haki za wahamiaji, marufuku ya kuwaondoa watu kwa pamoja, na haki za heshima na wanaotaka hifadhi ya kisiasa chini ya mkataba wa Afrika wa Haki za Binadamu na Watu na makubaliano mengine ya kimataifa na kikanda.

Mwezi huu Uganda ilikuwa nchi ya hivi karibuni kufikia makubaliano ya “muda” na Marekani kukubali watu wa mataifa ya tatu ambao wamenyimwa hifadhi nchini Marekani.