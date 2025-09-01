AFRIKA
2 dk kusoma
Afisa polisi wa Kenya afariki katika ajali ya barabarani Haiti
Maafisa polisi wanane wa Misheni ya Usaidizi ya Usalama wa Kimataifa (MSS) nchini Haiti wamejeruhiwa kufuatia ajali ya barabarani Jumapili, huku afisa mmoja wa Kenya akifariki dunia.
Afisa polisi wa Kenya afariki katika ajali ya barabarani Haiti
Kati ya maafisa polisi 2,500 waliotarajiwa kupelekwa na MSS nchini Haiti, takriban 1,000 kutoka mataifa sita pekee ndio wamepelekwa / Reuters
1 Septemba 2025

Kwa mujibu wa msemaji wa MSS, Jack Ombaka, tukio hilo lilitokea majira ya saa 11 jioni likihusisha magari mawili ya aina ya MaxxPro, ambapo gari moja lilipokuwa likivuta jingine lilipata hitilafu ya kiufundi.

Maafisa waliojeruhiswa pamoja na raia walipelekwa katika Hospitali ya Lambert Santé iliyopo Pétion-Ville, ambapo afisa wa Kenya na raia mmoja walifariki dunia.

“Maafisa wa polisi wanane wa MSS walijeruhiwa, wanne wakiwa katika hali mbaya hivyo wanahitaji kuhamishwa kwa ajili ya kupata matibabu maalum nchini Jamhuri ya Dominika baada ya kupokea huduma ya kwaza katika Hospitali ya Aspen Level 2,” alisema Ombaka katika taarifa yake.

Aidha, Ombaka alitoa rambirambi kwa familia za waliopoteza maisha baada ya tukio hilo.

Zilizopendekezwa

Huduma ya Polisi Kitaifa (NPS) imethibitisha kuwa MSS kwa kushirikiana na Polisi wa Kitaifa wa Haiti (HNP) wanapanga kurejesha maiti ya afisa huyo nchini Kenya na kuhakikisha majeruhi wanaendelea kupata huduma bora za matibabu.

Familia wa afisa huyo pia wamepatiwa taarifa kuhusu tukio hilo.

Misheni ya MSS, inayoongozwa na Kenya, iilipelekwa Haiti zaidi ya mwaka mmoja uliopita, lakini hali nchini humo inaendelea kuwa mbaya, hasa katika mji mkuu Port-au-Prince ambao karibu kwa sehemu kubwa uko chini ya udhibiti wa makundi ya uhalifu.

Kati ya maafisa polisi 2,500 waliotarajiwa kupelekwa na MSS nchini Haiti, takriban 1,000 kutoka mataifa sita pekee ndio wamepelekwa, ikiwa ni pamoja na zaidi ya 700 kutoka Kenya.

Soma zaidi
Ethiopia yawania kuandaa mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusu tabianchi 2027
Mwanamfalme wa Qatar ataka kuwekeza dola bilioni 21 DRC,serikali ya nchi hiyo imesema
DR Congo yashtumu waasi wa M23 kwa kukiuka haki za binadamu, kulazimisha watu kujiunga nao
Luhaga Mpina: Sirudi CCM ng’o
Uturuki kuzidi uwezo wa meli ya kivita ya Ufaransa 'Charles de Gaulle' - ripoti
Uturuki yatuma msaada wa kibinadamu Afghanistan kufuatia tetemeko la ardhi
Ripoti: Ofisi ya Rais Ruto yatumia zaidi ya dola elfu 15 kwa huduma za uchapishaji kwa siku
Wito wa msaada watolewa baada ya maporomoko ya ardhi kuangamiza kijiji cha Sudan, na kuua watu 1,000
Fidan wa Uturuki inajadili kutambuliwa kwa Palestina, msaada wa Gaza na wenzake wa Oman na Saudi
Shirika la ndege la Uturuki larejelea safari zake kuelekea Misrata nchini Libya baada ya miaka 10
Misheni za kulinda amani za Sudan Kusini, DRC ziko hatarini kutokana na kupunguzwa kwa ufadhili: UN
Umoja wa Mataifa waonya kuhusu hali mbaya Gaza huku kukiwa na vikwazo vya Israel kwa misaada
Mapigano kaskazini mashariki mwa Sudan Kusini yasababisha vifo vya watu wasiopungua 20
Waziri wa Mambo ya Nje Misri aomba mabadiliko Baraza la Usalama, akemea 'undumakuwili' wa Magharibi
Jumuiya ya Nchi za Kiarabu yaifutia Somalia deni la miaka 38
Kionjo cha TRT Global. Tupe mrejesho wako.
Contact us