Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan alifanya mazungumzo na Rais wa Azerbaijan Ilham Aliyev siku ya Jumatatu wakati wa mkutano wa kilele wa Baraza la Wakuu wa Nchi wa Shirika la Ushirikiano wa Shanghai (SCO) wa 25 uliofanyika Tianjin, China, akisisitiza diplomasia ya kiwango cha juu ya Ankara katika mkutano huo.

Viongozi hao walijadili mahusiano ya pande mbili pamoja na masuala ya kikanda na ya kimataifa wakati wa mkutano wa SCO huko Tianjin, China, kulingana na taarifa iliyotolewa na Kurugenzi ya Mawasiliano ya Uturuki kupitia jukwaa la kijamii la Uturuki, NSosyal.

Erdogan alielezea kuridhika kwake na maendeleo katika mchakato wa amani kati ya Armenia na Azerbaijan na kusema kuwa Uturuki itaendelea kuchangia katika mchakato huo. Alisisitiza umuhimu wa Uturuki na Azerbaijan kuratibu mipango yao ya maendeleo ya kikanda katika kipindi kijacho. Aliongeza kuwa nchi hizo mbili zitaendelea kuchukua hatua za kuimarisha ushirikiano katika maeneo mengi, hasa nishati na usafirishaji.

Mkutano huo ulifanyika katika hoteli ya Erdogan, ambapo Waziri wa Mambo ya Nje wa Uturuki Hakan Fidan na Waziri wa Mambo ya Nje wa Azerbaijan Jeyhun Bayramov pia walihudhuria.

Amani katika Caucasus Kusini yajadiliwa

Kando na hayo, Erdogan pia alikutana na Waziri Mkuu wa Armenia Nikol Pashinyan pembezoni mwa mkutano huo. Tukio hilo lilikuwa ni nadra kwa viongozi hao wawili kukutana.

Erdogan alijadili mahusiano ya Uturuki na Armenia katika mkutano uliolenga juhudi za kuhakikisha utulivu wa kudumu na amani katika Caucasus Kusini, kulingana na taarifa ya kurugenzi hiyo.