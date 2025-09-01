Rais wa Urusi Vladimir Putin ameishukuru Uturuki kwa juhudi zake za upatanishi katika mzozo wa Ukraine na kusema kuwa ana imani kwamba Ankara itaendelea kuwa na "nafasi maalum" katika kutafuta suluhu. Rais Putin aliyasema hayo alipokutana na Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan kando ya mkutano wa kilele wa Jumuiya ya Ushirikiano ya Shanghai (SCO) katika mji wa bandari wa Tianjin wa China.

Putin alisema tangu Mei, duru tatu za mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Urusi na Ukraine yamefanyika mjini Istanbul.

Kulingana naye, mazungumzo hayo yaliruhusu pande hizo kusonga mbele katika masuala kadhaa ya kibinadamu. Alisisitiza kwamba ushiriki wa Ankara umekuwa muhimu katika kuunda nafasi ya mazungumzo, akielezea mchango wa Uturuki kama "muhimu" na "unaohitajika."

Kiongozi huyo wa Urusi pia alisema yeye na Erdogan walijadili masuala kadhaa ya kikanda, ikiwa ni pamoja na Mashariki ya Kati, Afrika Kaskazini na eneo la Kaukasi. Alisisitiza kwamba ushirikiano na Uturuki katika maeneo haya ni "imara, thabiti, muhimu na ya kuaminiana."

Putin alidokeza kuwa mazungumza ya mara kwa mara katika ngazi ya urais yanasaidia kuendeleza kile alichokiita mazungumzo ya kujenga na yenye heshima, ambayo alisema yanaendana na kanuni za ujirani mwema.

Putin pia aliangazia kuendelea kukua kwa biashara na uwekezaji kati ya nchi hizo mbili.

Alisema biashara baina ya nchi hizo mbili ilipanda kwa asilimia 6.6 mwaka jana na kuongeza asilimia nyingine tatu katika nusu ya kwanza ya 2025. Makampuni ya Kirusi, alibainisha, yanafanya kazi katika viwanda vya madini na magari ya Uturuki, wakati makampuni ya Kituruki yanadumisha uwepo unaoonekana nchini Urusi katika uhandisi wa mitambo, mbao na vyuma.