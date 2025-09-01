Serikali ya Rwanda imeonya kuwatoza faini wamiliki wa magari ambayo hayatumiki tena au yameondolewa barabarani.

Mamlaka ya Mapato ya Rwanda (RRA) imesema huenda wamiliki hao watalipishwa ada mpya ya matengenezo ya barabara iwapo hawatarudisha nambari za usajili.

Jean Paulin Uwitonze, Kamishna Msaidizi wa RRA anayeshughulikia Huduma na Mawasiliano kwa Mlipakodi, alisema kuwa wamiliki wa magari yasiyofanya kazi wanapaswa kurejesha nambari zao kwa RRA ili kuepuka kutozwa faini.

"Wamiliki wa magari wanaowasilisha nambari zao wataondolewa kwenye orodha ya wanaotarajiwa kulipa ushuru huu," Uwitonze alisema.

"Mwaka huu, ushuru utahesabiwa kuanzia tarehe ambayo sheria iliidhinishwa Mei 2025, lakini mwaka ujao itatumika kwa mwaka kamili wa kalenda."