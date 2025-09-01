AFRIKA
2 dk kusoma
Rwanda kutoza faini wenye magari yasiyotumika
Mamlaka ya Mapato ya Rwanda (RRA) imesema wenye magari yasiyotumika huenda wakalipishwa ada mpya ya matengenezo ya barabara iwapo hawatarudisha nambari za usajili.
Rwanda kutoza faini wenye magari yasiyotumika
Wenye magari kuu kuu huenda watalipishwa ada mpya ya matengenezo ya barabara ikiwa hawatarudisha nambari za usajili / picha: Reuters
1 Septemba 2025

Serikali ya Rwanda imeonya kuwatoza faini wamiliki wa magari ambayo hayatumiki tena au yameondolewa barabarani.

Mamlaka ya Mapato ya Rwanda (RRA) imesema huenda wamiliki hao watalipishwa ada mpya ya matengenezo ya barabara iwapo hawatarudisha nambari za usajili.

Jean Paulin Uwitonze, Kamishna Msaidizi wa RRA anayeshughulikia Huduma na Mawasiliano kwa Mlipakodi, alisema kuwa wamiliki wa magari yasiyofanya kazi wanapaswa kurejesha nambari zao kwa RRA ili kuepuka kutozwa faini.

"Wamiliki wa magari wanaowasilisha nambari zao wataondolewa kwenye orodha ya wanaotarajiwa kulipa ushuru huu," Uwitonze alisema.

"Mwaka huu, ushuru utahesabiwa kuanzia tarehe ambayo sheria iliidhinishwa Mei 2025, lakini mwaka ujao itatumika kwa mwaka kamili wa kalenda."

Zilizopendekezwa

Ushuru wa magari kwa ajili ya matengenezo ya barabara hutangazwa na kulipwa kila mwaka kwa usimamizi wa ushuru sio baada ya Disemba 31.

Ushuru umewekwa kulingana na makundi ya magari: magari na jeep hulipa dola 34 (Rwf 50,000), magari aina ya pick-up, mabasi madogo, na mabasi makubwa hulipa dola 78 (Rwf 100,000), magari ya mizigo madogo, dola 83 ( Rwf 120,000) wakati magari ya mizigo makubwa yatalipishwa dola 104 (Rwf 150,000).

Katika notisi ya Agosti 29 kuhusu magari ya mwisho ya maisha, RRA ilitoa wito kwa wamiliki wote wa magari ya mwisho kurudisha nambari zao na daftari la kumbukumbu ili waweze kuondolewa kwenye orodha ya walipaji wanaodaiwa.

Maombi ya kufuta usajili wa magari, yanatakiwa kuambatana na kadi ya usajili wa gari, yanaweza kuwasilishwa kwa njia ya kielektroniki.

Baada ya kuidhinishwa, waombaji lazima warudishe nambari za gari katika Tawi la RRA lililopo Dubai Port huko Masaka, ambapo uthibitisho wa kutuma pesa utatolewa.

CHANZO:TRT Swahili
Soma zaidi
Ethiopia yawania kuandaa mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusu tabianchi 2027
Mwanamfalme wa Qatar ataka kuwekeza dola bilioni 21 DRC,serikali ya nchi hiyo imesema
DR Congo yashtumu waasi wa M23 kwa kukiuka haki za binadamu, kulazimisha watu kujiunga nao
Luhaga Mpina: Sirudi CCM ng’o
Uturuki kuzidi uwezo wa meli ya kivita ya Ufaransa 'Charles de Gaulle' - ripoti
Uturuki yatuma msaada wa kibinadamu Afghanistan kufuatia tetemeko la ardhi
Ripoti: Ofisi ya Rais Ruto yatumia zaidi ya dola elfu 15 kwa huduma za uchapishaji kwa siku
Wito wa msaada watolewa baada ya maporomoko ya ardhi kuangamiza kijiji cha Sudan, na kuua watu 1,000
Fidan wa Uturuki inajadili kutambuliwa kwa Palestina, msaada wa Gaza na wenzake wa Oman na Saudi
Shirika la ndege la Uturuki larejelea safari zake kuelekea Misrata nchini Libya baada ya miaka 10
Misheni za kulinda amani za Sudan Kusini, DRC ziko hatarini kutokana na kupunguzwa kwa ufadhili: UN
Umoja wa Mataifa waonya kuhusu hali mbaya Gaza huku kukiwa na vikwazo vya Israel kwa misaada
Mapigano kaskazini mashariki mwa Sudan Kusini yasababisha vifo vya watu wasiopungua 20
Waziri wa Mambo ya Nje Misri aomba mabadiliko Baraza la Usalama, akemea 'undumakuwili' wa Magharibi
Jumuiya ya Nchi za Kiarabu yaifutia Somalia deni la miaka 38
Kionjo cha TRT Global. Tupe mrejesho wako.
Contact us