Serikali ya Rwanda imeonya kuwatoza faini wamiliki wa magari ambayo hayatumiki tena au yameondolewa barabarani.
Mamlaka ya Mapato ya Rwanda (RRA) imesema huenda wamiliki hao watalipishwa ada mpya ya matengenezo ya barabara iwapo hawatarudisha nambari za usajili.
Jean Paulin Uwitonze, Kamishna Msaidizi wa RRA anayeshughulikia Huduma na Mawasiliano kwa Mlipakodi, alisema kuwa wamiliki wa magari yasiyofanya kazi wanapaswa kurejesha nambari zao kwa RRA ili kuepuka kutozwa faini.
"Wamiliki wa magari wanaowasilisha nambari zao wataondolewa kwenye orodha ya wanaotarajiwa kulipa ushuru huu," Uwitonze alisema.
"Mwaka huu, ushuru utahesabiwa kuanzia tarehe ambayo sheria iliidhinishwa Mei 2025, lakini mwaka ujao itatumika kwa mwaka kamili wa kalenda."
Ushuru wa magari kwa ajili ya matengenezo ya barabara hutangazwa na kulipwa kila mwaka kwa usimamizi wa ushuru sio baada ya Disemba 31.
Ushuru umewekwa kulingana na makundi ya magari: magari na jeep hulipa dola 34 (Rwf 50,000), magari aina ya pick-up, mabasi madogo, na mabasi makubwa hulipa dola 78 (Rwf 100,000), magari ya mizigo madogo, dola 83 ( Rwf 120,000) wakati magari ya mizigo makubwa yatalipishwa dola 104 (Rwf 150,000).
Katika notisi ya Agosti 29 kuhusu magari ya mwisho ya maisha, RRA ilitoa wito kwa wamiliki wote wa magari ya mwisho kurudisha nambari zao na daftari la kumbukumbu ili waweze kuondolewa kwenye orodha ya walipaji wanaodaiwa.
Maombi ya kufuta usajili wa magari, yanatakiwa kuambatana na kadi ya usajili wa gari, yanaweza kuwasilishwa kwa njia ya kielektroniki.
Baada ya kuidhinishwa, waombaji lazima warudishe nambari za gari katika Tawi la RRA lililopo Dubai Port huko Masaka, ambapo uthibitisho wa kutuma pesa utatolewa.