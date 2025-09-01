Kamanda wa zamani wa Israeli alighairi safari yake kwenda Afrika Kusini Jumapili kwa hofu ya kukamatwa kutokana na jukumu lake katika vita vya kimbari vya Israeli huko Gaza, kulingana na vyombo vya habari vya ndani.

Kituo cha utangazaji cha umma cha Israeli, KAN, kiliripoti kuwa Meja Jenerali Doron Almog, mkuu wa Shirika la Kiyahudi la Israeli, alifuta ziara yake iliyopangwa kwenda Afrika Kusini, ambako alitarajiwa kukutana na jamii ya Kiyahudi ya huko.

Mwisho wa mwaka 2023, Afrika Kusini iliwasilisha kesi dhidi ya Israeli katika Mahakama ya Kimataifa ya Haki (ICJ), ikidai kuwa Tel Aviv ilitekeleza mauaji ya kimbari na uhalifu wa kivita huko Gaza, kinyume na Mkataba wa Umoja wa Mataifa wa 1948 wa Kuzuia na Kuadhibu Uhalifu wa Mauaji ya Kimbari.

Almog aliwahi kuwa kamanda wa Amri ya Kusini katika jeshi la Israeli kati ya mwaka 2000 na 2003, kabla ya kuteuliwa kuwa mwenyekiti wa bodi ya utendaji ya Shirika la Kiyahudi la Israeli.

Waranti wa kukamatwa nchini Uingereza

Shirika la Kiyahudi la Israeli ni taasisi ya umma iliyoanzishwa Agosti 1929 ili kutumikia kama mkono wa utendaji wa harakati za Kizayuni, likiwa na jukumu la kuhamasisha uhamiaji wa Wayahudi kwenda katika ardhi za Palestina.