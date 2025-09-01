Kamanda wa zamani wa Israeli alighairi safari yake kwenda Afrika Kusini Jumapili kwa hofu ya kukamatwa kutokana na jukumu lake katika vita vya kimbari vya Israeli huko Gaza, kulingana na vyombo vya habari vya ndani.
Kituo cha utangazaji cha umma cha Israeli, KAN, kiliripoti kuwa Meja Jenerali Doron Almog, mkuu wa Shirika la Kiyahudi la Israeli, alifuta ziara yake iliyopangwa kwenda Afrika Kusini, ambako alitarajiwa kukutana na jamii ya Kiyahudi ya huko.
Mwisho wa mwaka 2023, Afrika Kusini iliwasilisha kesi dhidi ya Israeli katika Mahakama ya Kimataifa ya Haki (ICJ), ikidai kuwa Tel Aviv ilitekeleza mauaji ya kimbari na uhalifu wa kivita huko Gaza, kinyume na Mkataba wa Umoja wa Mataifa wa 1948 wa Kuzuia na Kuadhibu Uhalifu wa Mauaji ya Kimbari.
Almog aliwahi kuwa kamanda wa Amri ya Kusini katika jeshi la Israeli kati ya mwaka 2000 na 2003, kabla ya kuteuliwa kuwa mwenyekiti wa bodi ya utendaji ya Shirika la Kiyahudi la Israeli.
Waranti wa kukamatwa nchini Uingereza
Shirika la Kiyahudi la Israeli ni taasisi ya umma iliyoanzishwa Agosti 1929 ili kutumikia kama mkono wa utendaji wa harakati za Kizayuni, likiwa na jukumu la kuhamasisha uhamiaji wa Wayahudi kwenda katika ardhi za Palestina.
Almog alikabiliwa na waranti wa kukamatwa nchini Uingereza mwaka 2005 kutokana na kuhusika kwake katika uharibifu wa karibu nyumba 50 za Wapalestina huko Rafah, kusini mwa Gaza. Alilazimika kurudi Israeli bila kushuka kwenye ndege wakati huo.
Maafisa na wanajeshi kadhaa wa Israeli wanakabiliwa na mashtaka nje ya nchi yaliyowasilishwa na mashirika ya haki za binadamu kwa kuhusika katika uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu huko Gaza.
Israeli imewaua zaidi ya Wapalestina 63,400 huko Gaza tangu Oktoba 2023. Kampeni ya kijeshi imeharibu Gaza, ambayo sasa inakabiliwa na njaa.
Waranti wa kukamatwa kwa Netanyahu
Mwezi Novemba mwaka uliopita, Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu (ICC) ilitoa waranti wa kukamatwa kwa Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu na Waziri wake wa zamani wa Ulinzi Yoav Gallant kwa uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu huko Gaza.
Israeli pia inakabiliwa na kesi ya mauaji ya kimbari katika ICJ kwa vita vyake dhidi ya eneo hilo.