500 wafariki katika tetemeko kubwa la ardhi afghanistan huku wengine 1000 wakijeruhiwa vibaya
Mamlaka imesema maafisa na wakaazi wanajishughulisha na juhudi za uokoaji, huku timu za usaidizi kutoka mikoa ya kati na ya jirani zikielekea eneo hilo.
Watu wasiopungua 10 wamekufa baada ya tetemeko la ardhi la ukubwa wa 6.0 kupiga Afghanistan ya mashariki. / x
1 Septemba 2025

Takriban watu 500 wamepoteza maisha na wengine 1,000 wamejeruhiwa kufuatia tetemeko la ardhi lililotokea mashariki mwa Afghanistan Jumapili usiku, shirika la utangazaji la serikali, Radio Television Afghanistan (RTA), limeripoti.

Hata hivyo, mamlaka za afya zinazoongozwa na Taliban mjini Kabul zimesema bado zinathibitisha idadi rasmi ya vifo huku zikijitahidi kufikia maeneo ya mbali.

Awali, Wizara ya Habari ya nchi hiyo iliiambia Anadolu kwamba zaidi ya watu 250 wamefariki na 500 wamejeruhiwa kutokana na tetemeko hilo lenye ukubwa wa 6.0 kwa kipimo cha Richter.

Taasisi ya Jiolojia ya Marekani (USGS) ilirekodi tetemeko hilo saa 1917 GMT, likiwa umbali wa kilomita 27 mashariki-kaskazini mashariki mwa Jalalabad na kina cha kilomita 8.

Afisa mmoja wa wizara aliiambia Anadolu kwamba majeruhi wameripotiwa katika wilaya za Nur Gal, Sawki, Watpur, Manogi, na Chapa Dara katika mkoa wa Kunar.

Alisema idadi ya waliokufa na waliojeruhiwa bado si ya mwisho kwa sababu maafisa bado wanawasiliana na wakazi wa maeneo mengi ya mbali, na timu za msaada ziko njiani.

Barabara zinazoelekea Dewa Gul katika wilaya ya Sawki na Mazar Dara katika wilaya ya Nur Gul zimefungwa kutokana na maporomoko ya ardhi, jambo ambalo limeleta changamoto kwa timu za uokoaji kufikia maeneo yaliyoathirika, aliongeza.

Wakazi wa eneo hilo wamelielezea kama mojawapo ya matetemeko makubwa zaidi kuwahi kuikumba nchi hiyo.

Msemaji wa utawala wa mpito wa Afghanistan, Zabihullah Mujahid, alithibitisha kuwa tetemeko hilo limeleta maafa.

"Kwa masikitiko makubwa, tetemeko la ardhi la usiku wa leo limeleta vifo na uharibifu wa mali katika baadhi ya mikoa yetu ya mashariki," aliandika kwenye X.

Mujahid alisema maafisa wa eneo hilo na wakazi wanashiriki katika juhudi za uokoaji, huku timu za msaada kutoka mikoa ya kati na jirani zikielekea eneo hilo.

"Rasilimali zote zinazopatikana zitatumika kuokoa maisha," aliongeza.

Angalau matetemeko mengine mawili yenye ukubwa wa 5.2 yalipiga eneo hilo hilo baada ya tetemeko kuu, kulingana na USGS.

CHANZO:AA
