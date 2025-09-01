Takriban watu 70 waliuawa wakati mashua iliyokuwa imebeba wahamiaji ilipopinduka katika pwani ya Afrika Magharibi, wizara ya mambo ya nje ya Gambia ilisema Ijumaa jioni, katika moja ya ajali mbaya zaidi katika miaka ya hivi karibuni kwenye njia maarufu ya wahamiaji kuelekea Ulaya.
Watu wengine 30 wanahofiwa kufariki baada ya meli hiyo, inayoaminika kuondoka Gambia na kuwabeba raia wengi wa Gambia na Senegal, kuzama katika pwani ya Mauritania mapema Jumatano, wizara ilisema katika taarifa yake.
Ilikuwa imebeba takriban abiria 150, 16 kati yao walikuwa wameokolewa. Mamlaka ya Mauritania ilipata miili 70 siku ya Jumatano na Alhamisi, na takwimu kutokana na mashahidi zinaonyesha zaidi ya 100 wanaweza kuwa wamekufa, taarifa hiyo ilisema.
Njia ya uhamiaji ya Atlantiki kutoka pwani ya Afrika Magharibi hadi Visiwa vya Kanari, ambayo hutumiwa na wahamiaji wa Kiafrika wanaojaribu kufika Uhispania, ni moja ya njia mbaya zaidi ulimwenguni.
Zaidi ya wahamiaji 46,000 wasio wa kawaida walifika Visiwa vya Canary mwaka jana, rekodi, kulingana na Umoja wa Ulaya. Zaidi ya 10,000 walikufa wakijaribu safari, ongezeko la 58% zaidi ya 2023, kulingana na kikundi cha haki cha Caminando Fronteras.
Wizara ya mashauri ya nchi za kigeni ya Gambia iliwasihi raia wake "kujiepusha na safari hizo hatari, ambazo zinaendelea kupoteza maisha ya wengi".