AFRIKA
2 dk kusoma
Takriban watu 70 wamefariki katika ajali ya boti ya wahamiaji kutoka Afrika Magharibi
Watu wengine 30 wanahofiwa kufariki baada ya meli hiyo, inayoaminika kuondoka Gambia na kuwabeba raia wengi wa Gambia na Senegal, kuzama katika pwani ya Mauritania mapema Jumatano, wizara ilisema katika taarifa yake.
Takriban watu 70 wamefariki katika ajali ya boti ya wahamiaji kutoka Afrika Magharibi
Safari ya kuvuka mediterenia kwenda ulaya ndio hatari zaidi kwa wahamiaji kutoka Afrika/ Reuters
1 Septemba 2025

Takriban watu 70 waliuawa wakati mashua iliyokuwa imebeba wahamiaji ilipopinduka katika pwani ya Afrika Magharibi, wizara ya mambo ya nje ya Gambia ilisema Ijumaa jioni, katika moja ya ajali mbaya zaidi katika miaka ya hivi karibuni kwenye njia maarufu ya wahamiaji kuelekea Ulaya.

Watu wengine 30 wanahofiwa kufariki baada ya meli hiyo, inayoaminika kuondoka Gambia na kuwabeba raia wengi wa Gambia na Senegal, kuzama katika pwani ya Mauritania mapema Jumatano, wizara ilisema katika taarifa yake.

Ilikuwa imebeba takriban abiria 150, 16 kati yao walikuwa wameokolewa. Mamlaka ya Mauritania ilipata miili 70 siku ya Jumatano na Alhamisi, na takwimu kutokana na mashahidi zinaonyesha zaidi ya 100 wanaweza kuwa wamekufa, taarifa hiyo ilisema.

Zilizopendekezwa

Njia ya uhamiaji ya Atlantiki kutoka pwani ya Afrika Magharibi hadi Visiwa vya Kanari, ambayo hutumiwa na wahamiaji wa Kiafrika wanaojaribu kufika Uhispania, ni moja ya njia mbaya zaidi ulimwenguni.

Zaidi ya wahamiaji 46,000 wasio wa kawaida walifika Visiwa vya Canary mwaka jana, rekodi, kulingana na Umoja wa Ulaya. Zaidi ya 10,000 walikufa wakijaribu safari, ongezeko la 58% zaidi ya 2023, kulingana na kikundi cha haki cha Caminando Fronteras.

Wizara ya mashauri ya nchi za kigeni ya Gambia iliwasihi raia wake "kujiepusha na safari hizo hatari, ambazo zinaendelea kupoteza maisha ya wengi".

CHANZO:Reuters
Soma zaidi
Ethiopia yawania kuandaa mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusu tabianchi 2027
Mwanamfalme wa Qatar ataka kuwekeza dola bilioni 21 DRC,serikali ya nchi hiyo imesema
DR Congo yashtumu waasi wa M23 kwa kukiuka haki za binadamu, kulazimisha watu kujiunga nao
Luhaga Mpina: Sirudi CCM ng’o
Uturuki kuzidi uwezo wa meli ya kivita ya Ufaransa 'Charles de Gaulle' - ripoti
Uturuki yatuma msaada wa kibinadamu Afghanistan kufuatia tetemeko la ardhi
Ripoti: Ofisi ya Rais Ruto yatumia zaidi ya dola elfu 15 kwa huduma za uchapishaji kwa siku
Wito wa msaada watolewa baada ya maporomoko ya ardhi kuangamiza kijiji cha Sudan, na kuua watu 1,000
Fidan wa Uturuki inajadili kutambuliwa kwa Palestina, msaada wa Gaza na wenzake wa Oman na Saudi
Shirika la ndege la Uturuki larejelea safari zake kuelekea Misrata nchini Libya baada ya miaka 10
Misheni za kulinda amani za Sudan Kusini, DRC ziko hatarini kutokana na kupunguzwa kwa ufadhili: UN
Umoja wa Mataifa waonya kuhusu hali mbaya Gaza huku kukiwa na vikwazo vya Israel kwa misaada
Mapigano kaskazini mashariki mwa Sudan Kusini yasababisha vifo vya watu wasiopungua 20
Waziri wa Mambo ya Nje Misri aomba mabadiliko Baraza la Usalama, akemea 'undumakuwili' wa Magharibi
Jumuiya ya Nchi za Kiarabu yaifutia Somalia deni la miaka 38
Kionjo cha TRT Global. Tupe mrejesho wako.
Contact us