Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amesema ana matumaini ya kuimarisha ushirikiano na Shanghai Cooperation Organisation (SCO), akiutaja ushirikiano huo kama jukwaa “linalowakilisha utamaduni wa kupata suluhu ya pamoja kwa matatizo.”

Akizungumza katika kongamano la 25 la Baraza la Wakuu wa Nchi huko Tianjin, China siku ya Jumatatu, Erdogan aliuelezea ushirikiano huo kama “muhimu” kwa kuimarisha usalama wa nishati na kuendeleza ushirikiano wa kimkakati katika masuala ya miundombinu.

Pia alieleza kuridhishwa kwake na hatua zilizopigwa hivi karibuni zenye lengo la kupata amani ya kudumu na usalama katika maeneo ya Caucasus ya Kusini na Asia ya Kati.

Kongamano hilo la siku mbili la SCO, ambalo lilianza siku ya Jumapili, linaadhimisha mwaka wa tano kwa China kuwa wenyeji tangu kuanzishwa kwa jukwaa hilo 2001.

Mapema, Erdogan alikutana na mwenzake wa Urusi Vladimir Putin pembeni mwa kongamano hilo.

'Jukumu letu la pamoja'

Akizungumzia kuhusu migogoro duniani, Erdogan alishtumu vita vinavyoendelea Gaza. “Hakuna sababu ya kushindwa kusitisha ukatili wa miezi 23 Gaza, ambapo watoto wachanga, watoto, na wazee wanakufa kwa njaa,” alisema.