UTURUKI
2 dk kusoma
Uturuki, Pakistan kuendelea kushirikiana dhidi ya sera ya mauaji ya Israel huko Gaza: Erdogan
Ankara inafurahi kuona maendeleo ya uhusiano kati ya Pakistan, Jamhuri ya Kituruki ya Kupro ya Kaskazini, Erdogan anamwambia Waziri Mkuu wa Pakistani.
Uturuki, Pakistan kuendelea kushirikiana dhidi ya sera ya mauaji ya Israel huko Gaza: Erdogan
Erdoğan alimwambia Waziri Mkuu Sharif kwamba Uturuki inasimama pamoja na Pakistan dhidi ya ukatili wa mauaji ya halaiki unaofanywa na Israeli Gaza. / Reuters
31 Agosti 2025

Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amesema kuwa Israel inataka kupanua sera yake ya mauaji ya kimbari huko Gaza na kwamba Ankara itaendelea kushirikiana na Pakistan kupinga hili.

Katika mkutano na Waziri Mkuu wa Pakistan Shahbaz Sharif siku ya Jumapili huko Tianjin, China, Erdogan alisema kuwa Uturuki inasimama pamoja na Pakistan dhidi ya mauaji ya kimbari ya Israel, kulingana na taarifa ya Kurugenzi ya Mawasiliano ya Uturuki iliyotolewa kwenye jukwaa la kijamii la Uturuki, NSosyal.

"Rais Erdogan alisisitiza kuwa Israel inatafuta kupanua sera yake ya mauaji ya kimbari huko Gaza, akasisitiza kuwa Uturuki inasimama pamoja na Pakistan dhidi ya mauaji haya ya kimbari, na akasema kuwa nchi hizi mbili zitaendelea kufanya kazi kwa uratibu," ilisomeka taarifa hiyo.

Viongozi hao wawili pia walijadili uhusiano wa pande mbili pamoja na masuala ya kikanda na ya kimataifa.

Mshikamano

Zilizopendekezwa

Akionyesha kuridhika kwa Ankara na maendeleo ya uhusiano kati ya Pakistan na Jamhuri ya Kituruki ya Cyprus Kaskazini (TRNC), Erdogan alisema kuwa mshikamano ulioonyeshwa katika suala hili unathaminiwa.

Uturuki na Pakistan wanashirikiana kuimarisha ushirikiano katika nyanja nyingi, hasa biashara, nishati, ulinzi, na usalama, aliongeza.

Erdogan pia alisisitiza kuwa umoja na uadilifu wa eneo la Syria ni muhimu kwa Uturuki na akasema kuwa Ankara inasimama imara dhidi ya mtazamo wowote au hatua yoyote inayolenga kudhoofisha Syria.

Rais wa Uturuki na Waziri Mkuu wa Pakistan wako ziarani China kuhudhuria mkutano wa 25 wa Baraza la Wakuu wa Nchi wa Shirika la Ushirikiano wa Shanghai (SCO) huko Tianjin.

CHANZO:AA
Soma zaidi
Ethiopia yawania kuandaa mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusu tabianchi 2027
Mwanamfalme wa Qatar ataka kuwekeza dola bilioni 21 DRC,serikali ya nchi hiyo imesema
DR Congo yashtumu waasi wa M23 kwa kukiuka haki za binadamu, kulazimisha watu kujiunga nao
Luhaga Mpina: Sirudi CCM ng’o
Uturuki kuzidi uwezo wa meli ya kivita ya Ufaransa 'Charles de Gaulle' - ripoti
Uturuki yatuma msaada wa kibinadamu Afghanistan kufuatia tetemeko la ardhi
Ripoti: Ofisi ya Rais Ruto yatumia zaidi ya dola elfu 15 kwa huduma za uchapishaji kwa siku
Wito wa msaada watolewa baada ya maporomoko ya ardhi kuangamiza kijiji cha Sudan, na kuua watu 1,000
Fidan wa Uturuki inajadili kutambuliwa kwa Palestina, msaada wa Gaza na wenzake wa Oman na Saudi
Shirika la ndege la Uturuki larejelea safari zake kuelekea Misrata nchini Libya baada ya miaka 10
Misheni za kulinda amani za Sudan Kusini, DRC ziko hatarini kutokana na kupunguzwa kwa ufadhili: UN
Umoja wa Mataifa waonya kuhusu hali mbaya Gaza huku kukiwa na vikwazo vya Israel kwa misaada
Mapigano kaskazini mashariki mwa Sudan Kusini yasababisha vifo vya watu wasiopungua 20
Waziri wa Mambo ya Nje Misri aomba mabadiliko Baraza la Usalama, akemea 'undumakuwili' wa Magharibi
Jumuiya ya Nchi za Kiarabu yaifutia Somalia deni la miaka 38
Kionjo cha TRT Global. Tupe mrejesho wako.
Contact us