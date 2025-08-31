Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amesema kuwa Israel inataka kupanua sera yake ya mauaji ya kimbari huko Gaza na kwamba Ankara itaendelea kushirikiana na Pakistan kupinga hili.

Katika mkutano na Waziri Mkuu wa Pakistan Shahbaz Sharif siku ya Jumapili huko Tianjin, China, Erdogan alisema kuwa Uturuki inasimama pamoja na Pakistan dhidi ya mauaji ya kimbari ya Israel, kulingana na taarifa ya Kurugenzi ya Mawasiliano ya Uturuki iliyotolewa kwenye jukwaa la kijamii la Uturuki, NSosyal.

"Rais Erdogan alisisitiza kuwa Israel inatafuta kupanua sera yake ya mauaji ya kimbari huko Gaza, akasisitiza kuwa Uturuki inasimama pamoja na Pakistan dhidi ya mauaji haya ya kimbari, na akasema kuwa nchi hizi mbili zitaendelea kufanya kazi kwa uratibu," ilisomeka taarifa hiyo.

Viongozi hao wawili pia walijadili uhusiano wa pande mbili pamoja na masuala ya kikanda na ya kimataifa.

Mshikamano