Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amesema kuwa Israel inataka kupanua sera yake ya mauaji ya kimbari huko Gaza na kwamba Ankara itaendelea kushirikiana na Pakistan kupinga hili.
Katika mkutano na Waziri Mkuu wa Pakistan Shahbaz Sharif siku ya Jumapili huko Tianjin, China, Erdogan alisema kuwa Uturuki inasimama pamoja na Pakistan dhidi ya mauaji ya kimbari ya Israel, kulingana na taarifa ya Kurugenzi ya Mawasiliano ya Uturuki iliyotolewa kwenye jukwaa la kijamii la Uturuki, NSosyal.
"Rais Erdogan alisisitiza kuwa Israel inatafuta kupanua sera yake ya mauaji ya kimbari huko Gaza, akasisitiza kuwa Uturuki inasimama pamoja na Pakistan dhidi ya mauaji haya ya kimbari, na akasema kuwa nchi hizi mbili zitaendelea kufanya kazi kwa uratibu," ilisomeka taarifa hiyo.
Viongozi hao wawili pia walijadili uhusiano wa pande mbili pamoja na masuala ya kikanda na ya kimataifa.
Mshikamano
Akionyesha kuridhika kwa Ankara na maendeleo ya uhusiano kati ya Pakistan na Jamhuri ya Kituruki ya Cyprus Kaskazini (TRNC), Erdogan alisema kuwa mshikamano ulioonyeshwa katika suala hili unathaminiwa.
Uturuki na Pakistan wanashirikiana kuimarisha ushirikiano katika nyanja nyingi, hasa biashara, nishati, ulinzi, na usalama, aliongeza.
Erdogan pia alisisitiza kuwa umoja na uadilifu wa eneo la Syria ni muhimu kwa Uturuki na akasema kuwa Ankara inasimama imara dhidi ya mtazamo wowote au hatua yoyote inayolenga kudhoofisha Syria.
Rais wa Uturuki na Waziri Mkuu wa Pakistan wako ziarani China kuhudhuria mkutano wa 25 wa Baraza la Wakuu wa Nchi wa Shirika la Ushirikiano wa Shanghai (SCO) huko Tianjin.