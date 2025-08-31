Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ametoa wito kwa dunia kufuata njia ya amani, haki, na ushirikiano kupitia makala yake iliyochapishwa katika gazeti maarufu la China, People’s Daily.
Ikiwa na kichwa cha habari “Njia ya Pamoja kuelekea Amani na Haki,” Erdogan alisema Jumapili kuwa Uturuki inaendelea kujitolea kujenga madaraja kati ya tamaduni, kudumisha mazungumzo, na kutatua migogoro kupitia diplomasia na mawasiliano.
Akizungumzia Mpango wa Nafaka wa Bahari Nyeusi, rais wa Uturuki alibainisha jukumu la Uturuki katika kulinda usalama wa chakula duniani wakati wa vita kati ya Urusi na Ukraine.
Uturuki ilihifadhi mikutano kadhaa kati ya wajumbe wa Urusi na Ukraine kwa mazungumzo ya amani ambayo yalisaidia kuwezesha njia za kibinadamu na kubadilishana wafungwa.
“Tukiwa tumeongozwa na kanuni kwamba ‘Hakuna mshindi katika vita na hakuna aliyeshindwa katika amani ya haki,’ tunaendelea kufuatilia diplomasia ya amani kwa uvumilivu,” Erdogan aliandika katika gazeti hilo la China.
‘Palestina Huru ni Muhimu kwa Amani ya Kanda’
Rais Erdogan pia alikosoa mfumo wa kimataifa wa sasa kwa kushindwa kulinda raia, akitaja vita vya kimbari vya Israel huko Gaza kama suala kubwa la haki za binadamu.
“Matukio yanayoendelea Gaza, yakiwemo ukatili na mauaji ya kimbari yanayofanywa na Israel, ni baadhi ya mifano ya kushangaza ya hali hii. Msimamo wa Uturuki kuhusu Gaza uko wazi kwa sababu utu na haki za binadamu ziko katikati ya siasa zetu,” Erdogan alisema.
Alisisitiza tena msaada wake kwa Palestina huru na yenye mamlaka kamili ndani ya mipaka ya mwaka 1967, na Jerusalem Mashariki kama mji mkuu wake, kama muhimu kwa utulivu wa kanda.
“Kuanzishwa kwa Taifa la Palestina ni muhimu kwa kufanikisha amani ya kudumu katika kanda,” aliongeza.
Erdogan alisisitiza kuwa amani ya kikanda pia inahitaji ushirikiano wa kiuchumi, miradi ya miundombinu, ushirikiano wa nishati, na kubadilishana kiutamaduni ili kujenga imani.
Uturuki itaendelea kukuza utulivu wa kimataifa kupitia misaada ya kibinadamu, mipango ya maendeleo, na diplomasia ya pande nyingi inayolenga suluhisho jumuishi, alibainisha.
Mkutano na Xi
Rais Erdogan anahudhuria mkutano wa Jumuiya ya Ushirikiano ya Shanghai huko Tianjin kama Mshirika wa Mazungumzo, mkutano wa siku mbili.
Wakati wa ziara hiyo, atajadili kuimarisha uhusiano wa pande mbili na mahusiano kati ya Ankara na Beijing na Rais wa China Xi Jinping.
“Tunaamini kuwa kuimarika kwa jumuiya ya kimataifa, ambapo Jamhuri ya Watu wa China ina jukumu la kuongoza, kuzunguka dhamiri ya pamoja na maslahi ya pamoja kutafungua njia ya dunia yenye haki na ustawi zaidi,” alisema.