Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ametoa wito kwa dunia kufuata njia ya amani, haki, na ushirikiano kupitia makala yake iliyochapishwa katika gazeti maarufu la China, People’s Daily.

Ikiwa na kichwa cha habari “Njia ya Pamoja kuelekea Amani na Haki,” Erdogan alisema Jumapili kuwa Uturuki inaendelea kujitolea kujenga madaraja kati ya tamaduni, kudumisha mazungumzo, na kutatua migogoro kupitia diplomasia na mawasiliano.

Akizungumzia Mpango wa Nafaka wa Bahari Nyeusi, rais wa Uturuki alibainisha jukumu la Uturuki katika kulinda usalama wa chakula duniani wakati wa vita kati ya Urusi na Ukraine.

Uturuki ilihifadhi mikutano kadhaa kati ya wajumbe wa Urusi na Ukraine kwa mazungumzo ya amani ambayo yalisaidia kuwezesha njia za kibinadamu na kubadilishana wafungwa.

“Tukiwa tumeongozwa na kanuni kwamba ‘Hakuna mshindi katika vita na hakuna aliyeshindwa katika amani ya haki,’ tunaendelea kufuatilia diplomasia ya amani kwa uvumilivu,” Erdogan aliandika katika gazeti hilo la China.

‘Palestina Huru ni Muhimu kwa Amani ya Kanda’

Rais Erdogan pia alikosoa mfumo wa kimataifa wa sasa kwa kushindwa kulinda raia, akitaja vita vya kimbari vya Israel huko Gaza kama suala kubwa la haki za binadamu.

“Matukio yanayoendelea Gaza, yakiwemo ukatili na mauaji ya kimbari yanayofanywa na Israel, ni baadhi ya mifano ya kushangaza ya hali hii. Msimamo wa Uturuki kuhusu Gaza uko wazi kwa sababu utu na haki za binadamu ziko katikati ya siasa zetu,” Erdogan alisema.