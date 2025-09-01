Waziri wa Nchi wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Shirikisho la Somalia, Ali Mohamed Omar, ametuma salamu za pongezi kwa serikali na wananchi wa Jamhuri ya Uturuki katika maadhimisho ya Siku ya Ushindi ya 103 ya nchi hiyo.

Akizungumza katika mahojiano na TRT Afrika Jumapili, Waziri Omar alielezea siku hiyo kama wakati wa heshima na fahari ya kuenzi kujitolea kwa mashujaa wa Uturuki na kusherehekea uhusiano wa kindugu kati ya mataifa haya mawili.

Aidha, alitoa matakwa mema ya Somalia kwa Uturuki kwa amani endelevu, ustawi, na kufanikisha maono yake kwa karne mpya.

Akisisitiza uimara wa uhusiano wa pande mbili, Waziri Omar alibainisha kuwa ushirikiano wa Somalia na Uturuki ni wa kipekee na wa kudumu, ukijengwa juu ya mshikamano wa kihistoria na sasa ukibadilika kuwa uhusiano wa kimkakati unaoongozwa na fursa za pamoja na ukuaji wa pande zote.

‘Pamoja nasi katika kila hatua’

Akizungumzia uhusiano unaoendelea kukua kati ya mataifa haya mawili, Waziri Omar alisisitiza kuwa Uturuki imekuwa pamoja na Somalia katika nyakati zake ngumu zaidi na inaendelea kuchukua jukumu muhimu katika safari ya nchi hiyo kuelekea urejesho, maendeleo, na utulivu.

“Wakati watu wa Somalia wanapotafakari safari yao ya urejesho, ukweli mmoja unaonekana wazi: Uturuki imekuwa nasi katika kila hatua,” alisema Waziri Omar. “Kuanzia msaada wa kibinadamu hadi ujenzi wa taasisi na miundombinu, msaada wa dhati wa Türkiye umekuwa muhimu.”

Omar alikumbuka tukio muhimu katika uhusiano wa Somalia na Uturuki mnamo Agosti 2011, wakati Waziri Mkuu wa wakati huo, ambaye sasa ni Rais, Recep Tayyip Erdogan, alipotembelea Mogadishu wakati wa njaa kali.

Katika wakati wa kutojali kwa ulimwengu, mshikamano wa Uturuki ulivutia umakini wa kimataifa na kuashiria mwanzo wa kujitolea kwake kwa urejesho wa Somalia, kuanzia msaada wa kibinadamu hadi uwekezaji mkubwa katika miundombinu, afya, na elimu.