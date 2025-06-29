وأكدت وكالة أنباء لبنان أن المسيّرة الأولى نفذت هجوماً بصاروخ موجّه استهدف منزلاً في بلدة رامية، متسببة بأضرار جسيمة. كما شنت المسيّرة الثانية هجوماً مماثلاً على منزل في بلدة عيتا الشعب، مما أسفر عن أضرار كبيرة.

وتأتي هذه الهجمات في ظل استمرار إسرائيل بشن هجمات شبه يومية على لبنان، ما يمثل خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع حزب الله في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ومنذ بدء سريان الاتفاق، ارتكبت إسرائيل نحو 3 آلاف خرق له، مخلفة ما لا يقل عن 224 قتيلاً و513 جريحاً، وفق إحصاء للأناضول استناداً إلى بيانات رسمية.