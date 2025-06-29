لبنان
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إسرائيل تواصل خروقاتها وتستهدف منازل جنوب لبنان
شنت مسيّرتان إسرائيليتان، صباح اليوم الأحد، غارتين جويتين على بلدتين في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، ما أدى إلى أضرار كبيرة في منزلين، حسبما أفاد مصدر رسمي.
إسرائيل تواصل خروقاتها وتستهدف منازل جنوب لبنان
مخلفات القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان / Reuters
29 يونيو 2025

وأكدت وكالة أنباء لبنان أن المسيّرة الأولى نفذت هجوماً بصاروخ موجّه استهدف منزلاً في بلدة رامية، متسببة بأضرار جسيمة. كما شنت المسيّرة الثانية هجوماً مماثلاً على منزل في بلدة عيتا الشعب، مما أسفر عن أضرار كبيرة.

وتأتي هذه الهجمات في ظل استمرار إسرائيل بشن هجمات شبه يومية على لبنان، ما يمثل خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع حزب الله في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ومنذ بدء سريان الاتفاق، ارتكبت إسرائيل نحو 3 آلاف خرق له، مخلفة ما لا يقل عن 224 قتيلاً و513 جريحاً، وفق إحصاء للأناضول استناداً إلى بيانات رسمية.

مصدر:TRT ARABI
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