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إسرائيل تعلن اغتيالها مسؤولاً عسكرياً في حزب الله جنوب لبنان
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، إنه اغتال مسؤولاً عسكرياً في حزب الله إثر هجوم على منطقة بابلية جنوب لبنان الثلاثاء، وفق متحدث الجيش أفيخاي أدرعي.
إسرائيل تعلن اغتيالها مسؤولاً عسكرياً في حزب الله جنوب لبنان
جنود من الجيش اللبناني يُعاينون حطام سيارة استُهدفت بهجوم نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية في أحد شوارع بلدة بابلية جنوبي لبنان، في 8 يوليو/تموز 2025. / AFP
9 يوليو 2025

وأضاف أدرعي في بيان على منصة “إكس” إن "الجيش هاجم أمس الثلاثاء منطقة بابلية في جنوب لبنان، وقضى على حسين علي مزهر مسؤول إدارة النيران في قطاع الزهراني التابع لوحدة بدر في حزب الله".

وزعم أن مزهر "دفع في إطار مهام منصبه بمخططات إطلاق قذائف صاروخية عديدة نحو دولة إسرائيل وقوات الجيش الإسرائيلي، كما انشغل في الآونة الأخيرة في محاولات إعادة ترميم وحدات المدفعية في حزب الله في جنوب لبنان".

ولم يصدر تعقيب من حزب الله على بيان جيش الاحتلال، حتى ساعة إعداد الخبر. 

ورغم دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ منذ نهاية العام الماضي، فإن إسرائيل تواصل هجماتها اليومية في جنوب لبنان.

ومساء الثلاثاء، قالت وزارة الصحة اللبنانية، إن "غارة العدو الإسرائيلي بمسيّرة على سيارة في البابلية قضاء صيدا (في محافظة الجنوب) أدت إلى سقوط شهيد".

كما قُتل الثلاثاء، 3 أشخاص وأصيب 13 آخرون "بغارة العدو الإسرائيلي بمسيّرة على سيارة في العيرونية ـ طرابلس (شمال)"، وفق بيان آخر للوزارة.

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عدواناً على لبنان تحول في 23 سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب واسعة، أسفرت عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عما لا يقل عن 236 قتيلاً و544 جريحاً، وفق بيانات رسمية.

وفي تحدٍّ للاتفاق، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي احتلال 5 تلال لبنانية في الجنوب سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى يحتلها منذ عقود.


مصدر:TRT Arabi
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