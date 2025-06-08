ونقلت الصحيفة عن ستيف بانون، المدون اليميني المؤثر والمستشار السياسي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترمب قوله إن "تكتيكات ماسك الوحشية، ونقص الحنكة السياسية، والخلافات الأيديولوجية مع قاعدة -إجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى- تسببت في تدهور علاقته بكبار مسؤولي الإدارة، وفي النهاية مع الرئيس".

ومع ذلك، "على الرغم من التوتر، انحاز ترمب ونائب رئيس موظفيه، ستيفن ميلر، إلى جانب ماسك".

وفي 2 أبريل/نيسان الماضي، عندما طرح ترمب "الرسوم الجمركية التي تهدف إلى إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي، لجأ ماسك إلى منصة إكس للتعبير عن استيائه من الرسوم"، بينما "في الخاص، قدم ماسك نداءات شخصية لترمب لعكس الرسوم الجمركية. ولم يمتثل ترمب، ولم يتراجع إلا بعد أيام من انخفاض حاد في أسواق السندات".

وفي منتصف أبريل/نيسان، أدت الخلافات حول تفضيلاتهما لمفوض دائرة الإيرادات الداخلية بالإنابة إلى تبادل اللكمات بين ماسك وبيسنت، حسب بانون.

وبعد أن غادرا المكتب البيضاوي، حيث دعم ترمب اختيار بيسنت، بدأ الرجلان تبادل الإهانات، حيث دفع ماسك كتفه في قفص بيسنت الصدري، ورد بيسنت بضربه ووصفه بأنه "محتال".

ووفقاً لبانون، تدخل عدة أشخاص لفض الشجار. وفي وقت لاحق، علّق ترمب على الحادث، قائلاً إن "هذا كثير جداً".