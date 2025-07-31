جاءت تصريحات عون خلال كلمة ألقاها من مقر وزارة الدفاع في بيروت، بمناسبة عيد الجيش اللبناني الذي يُحتفل به في الأول من أغسطس/آب من كل عام.

وفي مستهل زيارته وضع عون إكليلاً من الزهور على ضريح شهداء الجيش، فيما ألقى قائد الجيش العماد رودولف هيكل، كلمة ترحيب أكّد فيها التزام المؤسسة العسكرية "إكمال المسيرة والدفاع عن الوطن"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

ونقلت رئاسة الجمهورية اللبنانية عبر منصة إكس عن عون قوله: "تعبنا من حروب الآخرين ومن الرهانات والمغامرات على أرضنا، وآن الأوان لإنهاء أطماع أعدائنا".

في السياق ذاته كشف الرئيس اللبناني عن تلقّي مبادرة من المملكة العربية السعودية تهدف إلى المساعدة على تأمين الترتيبات اللازمة لاستقرار الحدود اللبنانية السورية.

وأكد عون أن حماية السيادة تتطلب قرارات شجاعة وتضامناً وطنياً، مشدداً على ضرورة الحفاظ على وحدة القرار الأمني والعسكري تحت مظلة الدولة.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 شنّت إسرائيل عدواناً على لبنان تَحوَّل إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسقط أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسقط 262 قتيلاً و563 جريحاً، وفق بيانات رسمية.

وفي تَحدٍّ لاتفاق وقف إطلاق النار، نفّذ الجيش الإسرائيلي انسحاباً جزئياً من جنوب لبنان، فيما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة.



