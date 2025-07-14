الولايات المتحدة
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وفيات وإصابات جراء حريق بمركز رعاية مُسنين في ماساتشوستس الأمريكية
أعلن متحدث باسم إدارة الإطفاء في ولاية ماساتشوستس الأمريكية اليوم الاثنين، وفاة عدة أشخاص وإصابة عدد كبير نتيجة اندلاع حريق في مركز لرعاية كبار السن بمدينة فول ريفر أمس الأحد.
وفيات وإصابات جراء حريق بمركز رعاية مُسنين في ماساتشوستس الأمريكية
حريق بدار مسنين في ماساتشوستس بأمريكا / Social Media
14 يوليو 2025

وأوضح المتحدث، جيك وورك، في بيان، أن العدد الدقيق للضحايا لم يُحدد بعد بسبب انتظار معلومات إضافية عن حالة بعض المرضى، واصفاً الحادثة بالمأساة المروعة التي تؤثر في المدينة وعائلات الضحايا.

وأشار وورك إلى أن المركز، المعروف باسم "جابرييل هاوس" للرعاية الدائمة، كان يضم نحو 70 مُسناً قبل الحريق، وأن فرق الإطفاء، المؤلفة من نحو 50 فرداً، هُرعت لإخماد الحريق. وأضاف أن فرق الإطفاء تمكنت من إنقاذ عديد من النزلاء، لكن جرى الإعلان عن وفاة عدد منهم في موقع الحادث، كما نُقل كثيرون إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأكد المتحدث أن خمسة من رجال الإطفاء أصيبوا بجروح غير خطيرة ونُقلوا للعلاج، مشيراً إلى أن السلطات تواصل التحقيق لمعرفة ملابسات وسبب اندلاع الحريق.

مصدر:TRT ARABI
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