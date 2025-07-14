وأوضح المتحدث، جيك وورك، في بيان، أن العدد الدقيق للضحايا لم يُحدد بعد بسبب انتظار معلومات إضافية عن حالة بعض المرضى، واصفاً الحادثة بالمأساة المروعة التي تؤثر في المدينة وعائلات الضحايا.

وأشار وورك إلى أن المركز، المعروف باسم "جابرييل هاوس" للرعاية الدائمة، كان يضم نحو 70 مُسناً قبل الحريق، وأن فرق الإطفاء، المؤلفة من نحو 50 فرداً، هُرعت لإخماد الحريق. وأضاف أن فرق الإطفاء تمكنت من إنقاذ عديد من النزلاء، لكن جرى الإعلان عن وفاة عدد منهم في موقع الحادث، كما نُقل كثيرون إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأكد المتحدث أن خمسة من رجال الإطفاء أصيبوا بجروح غير خطيرة ونُقلوا للعلاج، مشيراً إلى أن السلطات تواصل التحقيق لمعرفة ملابسات وسبب اندلاع الحريق.