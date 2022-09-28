اعتبرت وزيرة الإعلام الباكستانية مريم أورانغزيب أن ما حدث في باكستان من فيضانات لم تعهد بلادها له مثيلاً "لا في العصر الحديث ولا في الذاكرة الحية" للبلاد. وأكدت أن حجم الدمار الناجم عن هذه الفيضانات شكّل "صدمة"، لا لباكستان وحدها بل للعالم أجمع، خصوصاً عندما بدأ العالم يدرك حجم الكارثة.

وأكدت أن بلادها تدفع ضريبة تغير المناخ الناجم عن ظاهرة الاحتباس الحراري على الرغم من أن مساهمتها في هذه الظاهرة "لا تتعدى واحداً بالمئة" حسب قولها، مشيرة إلى أن 650 ألف امرأة حامل تَضرَّرن من الكارثة وبتن يفتقرن إلى مرافق آمنة للولادة إذ وُلد حتى الآن 2500 طفل في الملاجئ والخيام.

وفي مقابلة لها مع TRT عربي أوضحت أورانغزيب التي شاركت مع وفد بلادها في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه لتخطِّي آثار الفيضانات فإن باكستان "ستحتاج إلى عملية تحول شاملة".

وتشير التقديرات إلى أن الفيضانات في باكستان تسببت في أضرار لا تقلّ عن 10 مليارات دولار، ونجم عنها مقتل أكثر من 1300 شخص وتشريد عشرات الألوف وهدم وتخريب أكثر من مليون منزل.

وتواجه باكستان واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ منذ سنوات، إذ تسببت الأمطار الغزيرة وذوبان الأنهار الجليدية في الجبال الشمالية للبلاد في فيضانات مدمّرة وغمرت ما يقرب من ثلث أراضيها تحت الماء.

وفي ما يلي نص المقابلة:

TRT عربي: هل فوجئتم بحجم الفيضانات وحجم التدمير الذي تسببت به؟

أورانغزيب: لقد أُصِبنا بالصدمة والذهول؛ ما حدث في باكستان لم نشهد مثله في العصور الحديثة ولا في الذاكرة الحية لنا. حجم الدمار والتدمير البيئي لم يشهد له العالم مثيلاً في العصر الحديث. ما حدث كان صدمة، لا لباكستان فحسب بل للعالم أجمع.

TRT عربي: كيف تصرفتم حيال هذه المأساة؟

أورانغزيب: كل مأساة قد تحمل في طياتها فرصة؛ بدأنا أولاً بالتعامل مع الآثار المدمرة للفيضانات ثم إدارة الأزمة بعد توقف السيول والأعاصير.

وقد أكدنا منذ البداية أهمية المشاركة في المسؤولية، فباكستان لا تساهم في أسباب التغير المناخي الناتج عن الاحتباس الحراري إلا بأقلّ من 1 في المئة، فيما تُعتبر من بين خمس دول هي الأكثر تعرُّضاً لآثار التغير المناخي.

نحن الآن نمر في مرحلة احتواء الأزمة والإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة إعادة الإعمار. كثير من البنى التحتية دُمّر تماماً، ونحتاج إلى البدء من الصفر. ستكون عملية تحول شاملة في باكستان لتخطّي آثار الفيضانات.

في بعض المناطق التي تراجعت فيها نسبة السيول مشكلات معقدة تتعلق بالصحة وانتشار الأوبئة والغذاء والمساكن. هناك 650 ألف امرأة من الحوامل يفتقرن الآن إلى مرافق الولادة الآمنة.

وفي الأيام الأخيرة وُلد 2500 طفل في الملاجئ والخيام. مشكلات معقدة نتعامل معها كأمة شجاعة وبوقفة موحدة بين الشعب والحكومة ونتحمل كل المسؤولية. لكنّ بين القدرات والاحتياجات بوناً شاسعاً. لذلك نحن بحاجة إلى المساعدات وتضامن المجتمع الدولي. كلٌّ يجب أن يؤدّي دوره لحماية وطننا من مثل هذه المصائب.

TRT عربي: هل أنت راضية عن أداء المجتمع الدولي ووقوفه مع باكستان؟

أورانغزيب: نحن شاكرون وممتنّون للمجتمع الدولي وردّه على المأساة الذي وصل متأخراً بسبب عدم استيعاب حجم المأساة في البداية.

لم يتخيلوا أبعاد الكارثة في البداية وظنوا أنها فيضانات عادية. مرّ أسبوع قبل أن يتنبه العالم للمأساة وحجمها وأبعادها. وأودّ هنا أن أشكر وسائل الإعلام الدولية والمحلية التي نقلت للعالم صورة حيّة عن المأساة وحجمها، وأصبحت صوت الضحايا للعالم.

بدأت بعد ذلك المساعدات تصل إلى باكستان وبدأ المسؤولون يصلون إلى باكستان للاطّلاع على الأوضاع بمن فيهم الأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي جلب معه إلى باكستان الاهتمام الدولي المطلوب. كما وصل عدد من المسؤولين الدوليين ونجوم العمل الإنساني وممثلي الدول. نحن ممتنّون لكل من وقف معنا في محنتنا.

وللتوعية بحجم الكارثة وآثارها افتتح رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك يوم الخميس 24 سبتمبر/أيلول معرضاً لصور الفيضانات التي غمرت ثلث مساحة البلاد بالماء. وقد أقيم المعرض في بهو بناية الأمانة العامة للأمم المتحدة على هامش أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة. وضمّ المعرض 26 صورة لآثار الدمار وبعض الصور لزيارة الأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يومَي التاسع والعاشر من سبتمبر للمناطق التي دمّرها الطوفان، كما عُرض عدد من أشرطة الفيديو التي تُظِهر حجم الخسائر وقوة المياه التدميرية التي شهدتها المناطق التي شملتها الفيضانات.

TRT عربي: كيف تقيّمين رد فعل منظمة التعاون الإسلامي؟

أورانغزيب: رائع؛ الحقيقة الكل وقف معنا، فرئيس الوزراء الحالي شهباز شريف له علاقات صداقة عميقة مع دول الشرق الأوسط والدول الغربية، وقد زار عديداً من الدول، وسيتوجه قريباً إلى الصين.

فالدعم الذي تلقيناه دلالة على الاحترام الذي يتمتع به وتجربته كمسؤول عن منطقة البنجاب لعشر سنوات أعطته هذه الخبرة ووسعت من معارفه واتصالاته مع المجتمع الدولي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. فهو يعرف كل الجهات ويعرف منظمات التنمية كافة، ويعمل على إعادة علاقات باكستان الودية مع جميع الدول بما ينعكس وقوفاً إيجابياً مع باكستان.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت في وقت سابق تقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى باكستان مخصصة للمتضررين من الفيضانات والسيول التي تضرب البلاد. وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها في تويتر إن اثنتين من الطائرات التابعة لوزارة الدفاع التركية محملتين بالمساعدات الإنسانية غادرتا مطار إيتيمسغوت في العاصمة أنقرة، متوجهة إلى باكستان لمساعدة المتضررين من كارثة الفيضانات.

بدورها قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد): "نحن ذاهبون إلى منطقة الفيضانات في باكستان بتعليمات من رئيسنا السيد رجب طيب أردوغان".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حذّر في أثناء زيارته لباكستان يومَي 9 و10 سبتمبر من أن باكستان تواجه "فيضانات موسمية أقوى بكثير من الحجم الطبيعي"، بعد أن غمرت الفيضانات ثلث البلاد. وحثّ غوتيريش العالم على تقديم المساعدات لباكستان، وأطلق مبادرة خصّص فيها 160 مليون دولار لمساعدة عشرات الملايين من المتضررين من الكارثة.

وحمّل غوتيريش المسؤولية للتغير المناخي الذي أدّى إلى "التأثير الشديد للمستويات التاريخية للأمطار والفيضانات".

وقد توُفّي ما لا يقل عن 1,136 شخصاً منذ يونيو/حزيران، وتسببت الفيضانات في تجريف الطرق والمحاصيل الزراعية والمنازل والجسور في أنحاء البلاد.