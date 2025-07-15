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12 قتيلاً بينهم سوريون في قصف إسرائيلي استهدف منطقة البقاع شرقي لبنان
شنت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، غارات جوية جديدة على منطقة البقاع شرقي لبنان، وأسفرت عن مقتل 12 شخصاً بينهم 7 سوريين، ضمن الخروقات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار بين تل أبيب وحزب الله.
12 قتيلاً بينهم سوريون في قصف إسرائيلي استهدف منطقة البقاع شرقي لبنان
غارات إسرائيلية شرقي لبنان أسفرت عن مقتل 12 شخصا بينهم 7 سوريين / وكالة الأنباء اللبنانية
15 يوليو 2025

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن "الطيران الحربي المعادي (الإسرائيلي) شن غارات على منطقة وادي فعرا في البقاع الشمالي"، وأوضحت أن إحدى الغارات استهدفت مخيماً للنازحين السوريين، ما أسفر عن مقتل 12 شخصاً بينهم 7 سوريين إضافة لإصابة 8 آخرين.

وأشارت الوكالة إلى أنّ القصف الإسرائيلي على منطقة وادي فعرا في البقاع الشمالي، أسفر عن 8 إصابات إلى جانب القتلى، مشيرة إلى أن إحدى الغارات استهدفت مخيماً للنازحين السوريين.

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، بإصابة 6 أشخاص في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على منطقة البقاع، بينما قالت وكالة الأنباء آنذاك إنّ المقاتلات الإسرائيلية شنت غارة على مرتفعات السلسلة الشرقية جنوب شرق بعلبك شرقي لبنان.

من جهته، زعم جيش الاحتلال أنّه ينفذ الغارات الجوية على أهداف تابعة لحزب الله بمنطقة البقاع، في محافظة بعلبك الهرمل.

يشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وتل أبيب بدأ سريانه في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، لكن إسرائيل خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 239 شخصاً وإصابة 551 آخرين، وفق معطيات رسمية.

وفي تحدٍّ للاتفاق، يواصل جيش الاحتلال السيطرة على 5 تلال لبنانية في الجنوب، تقدم إليها خلال الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى يحتلها منذ عقود.

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عدواناً على لبنان، تحول في 23 سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب واسعة، أسفرت عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

 

مصدر:TRT Arabi
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