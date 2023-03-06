ثمّن وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي، قرار المملكة العربية السعودية إيداع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي التركي.

جاء ذلك في تغريدة للوزير عبر تويتر حول الاتفاقية التي أُبرمَت الاثنين، بين الصندوق السعودي للتنمية والبنك المركزي التركي.

وقال نباتي إن "قرار إيداع الصندوق السعودي للتنمية 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي التركي في إطار تعاوننا الاقتصادي والمالي المتزايد في الفترة الأخيرة، هو نتيجة إيجابية لثقة إدارة المملكة العربية السعودية بالاقتصاد التركي وجهودنا المشتركة".

وأكد أن تركيا ستواصل تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع السعودية ودول المنطقة.​​​​​​​

وأعلن الصندوق السعودي للتنمية الاثنين، توقيع اتفاقية لإيداع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي التركي.

وحسب بيان نشره الصندوق، فإن الاتفاقية جاءت تنفيذاً لتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود.

ووقّع على الاتفاقية في تركيا رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد بن عقيل الخطيب، ومحافظ البنك المركزي التركي شهاب كافجي أوغلو.

وقال الصندوق السعودي للتنمية إن الوديعة تأتي "امتداداً للعلاقات التاريخية وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع المملكة العربية السعودية مع الجمهورية التركية وشعبها الشقيق".