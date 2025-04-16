وأعلنت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثي، عبر منصة إكس: "شهيد إثر غارة للعدوان الأمريكي استهدفت حي النهضة السكني بمديرية الثورة" في صنعاء.

كما أفادت بشن "14 غارة للعدوان الأمريكي على منطقة الحفا في مديرية السبعين بالعاصمة"، بعد أن تحدثت في وقت سابق عن 12 غارة.

وقالت، إن المقاتلات الأمريكية شنت أيضاً في صنعاء "3 غارات على مديرية بني حشيش" و"غارة على مديرية مناخة".

وفي محافظة الجوف (شمال)، أفادت القناة بـ"عدوان أمريكي على مديرية الحزم". وحتى الساعة 20:00 "ت.غ" لم تتوافر إفادة أمريكية في هذا الشأن.

ومنذ 15 مارس/آذار الماضي شن الطيران الأمريكي مئات الغارات على اليمن، ما أدى إلى مقتل 124 مدنياً وإصابة 256 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، حسب بيانات حوثية لا تشمل الضحايا من القوات التابعة للجماعة.

وتأتي الغارات بعد أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لجيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تماماً".

غير أن الجماعة تجاهلت تهديد ترمب، واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، رداً على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس/آذار الماضي حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في غزة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.