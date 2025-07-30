لبنان
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"دعوات تخدم إسرائيل".. أمين عام حزب الله يرفض إلقاء السلاح
قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، الأربعاء، إن الدعوات التي تطالب الحزب بإلقاء سلاحه لا تخدم سوى إسرائيل.
"دعوات تخدم إسرائيل".. أمين عام حزب الله يرفض إلقاء السلاح
الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم / AA
منذ يوم واحد

وأضاف قاسم في كلمة نقلها التليفزيون: "كل من يطالب بتسليم السلاح يطالب بتسليم السلاح لإسرائيل... لن نقبل بأن يكون لبنان ملحقاً بإسرائيل".

وقال قاسم: "كل من يطالب اليوم بتسليم السلاح، داخلياً أو خارجياً أو عربياً أو دولياً، فهو يخدم المشروع الإسرائيلي".

وتابع قائلاً: "أمريكا تقول: سلِّموا الصواريخ والطيران المسيَّر، وباراك قال إن هذا السلاح يُخيف إسرائيل… إسرائيل تريد أمنها، أي إن الأمريكي يريد السلاح من أجل إسرائيل"، في إشارةٍ إلى المبعوث الأمريكي الخاص توماس باراك.

وأضاف: "لن تستطيع إسرائيل أن تهزمنا، ولن تستطيع أن تأخذ لبنان رهينة ما دام فينا نفس حي".

وقالت خمسة مصادر مطلعة لرويترز، إن الولايات المتحدة تضغط الآن على لبنان لإصدار قرار رسمي من مجلس الوزراء هناك يلتزم بنزع سلاح حزب الله قبل استئناف المحادثات بشأن وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في البلاد.

في أوائل يوليو/تموز، اجتمع باراك مع مسؤولين لبنانيين في بيروت لمناقشة اقتراح نزع السلاح. ويسعى المقترح إلى نزع سلاح حزب الله بالكامل في غضون أربعة أشهر مقابل انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية التي تحتل مواقع عدة في جنوب لبنان، ووقف الغارات الجوية الإسرائيلية.

مصدر:TRT Arabi
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